Le cricket anglais est profondément enraciné dans le racisme institutionnel répandu, le sexisme et la discrimination de classe, selon un rapport.

L’England and Wales Cricket Board a présenté des excuses sans réserve pour les manquements mis en évidence dans le rapport et aux victimes de discrimination dans le cricket, et travaillera au cours des trois prochains mois sur un ensemble de réformes basées sur les 44 recommandations du rapport.

La BCE doit s’engager à être une organisation antiraciste, antisexiste et anticlassiste et encourager toutes les autres organisations de cricket à faire de même.

Au cours des six prochains mois, il doit mettre en place une formation obligatoire, spécialisée et de haute qualité pour soutenir le développement de l’alphabétisation raciale parmi ses dirigeants et les plus hauts dirigeants du jeu au sens large.

Au cours des 12 prochains mois, il doit entreprendre un examen approfondi du déclin du cricket dans les communautés noires d’Angleterre et du Pays de Galles et élaborer un plan d’action ciblé pour inverser ce déclin.

La BCE doit augmenter, au rythme, les niveaux d’investissement dans l’infrastructure de base et les opérations du football féminin et féminin. Il doit également y avoir une refonte fondamentale de la structure salariale des joueuses professionnelles avec un salaire égal au niveau national d’ici 2029 et au niveau international d’ici 2030.

« Nous nous excusons certainement auprès de quiconque s’est senti exclu ou victime de discrimination », a déclaré le président de la BCE, Richard Thompson. Nouvelles du ciel. « La lecture de ces expériences vécues était clairement très choquante de lire ce que les gens ont vécu d’une manière qu’ils n’auraient jamais dû avoir à faire. »

Plus de 4 000 personnes ont fourni des preuves à la Commission indépendante pour l’équité dans le cricket qui a conclu :

•La moitié des répondants sont victimes de discrimination ;

•Le racisme est enraciné dans le cricket ;

•Les femmes sont marginalisées et sont régulièrement victimes de sexisme ;

•Peu ou pas d’accent sur l’élimination des barrières de classe ;

•Les systèmes de plaintes sont déroutants et ne sont pas adaptés à leur objectif ;

•L’équité, la diversité et l’inclusion nécessitent une amélioration significative.

C’est le meurtre de George Floyd en 2020 et l’indignation mondiale face au racisme institutionnalisé qui ont incité la BCE à commander un rapport à Cindy Butts.

À peu près à la même époque, Azeem Rafiq a dénoncé le racisme au sein du cricket en Angleterre.

Azeem Rafiq a déclaré à Dev Trehan de Sky Sports News qu’il ne pensait pas que les Sud-Asiatiques britanniques étaient traités avec respect dans le sport d’élite et que la situation devait changer maintenant.



« Toutes les histoires dont parle Azeem Rafiq, ça m’est arrivé », a déclaré aux enquêteurs un ancien joueur d’origine pakistanaise.

« Tous les abus, l’isolement, la haine. [Team-mates] versé de l’alcool sur moi. Ils m’ont jeté des sandwichs au bacon. J’ai vécu avec tout ça et je n’en ai jamais parlé à personne. »

Les frustrations rencontrées en signalant des abus étaient claires dans le récit d’un joueur récréatif d’origine indienne.

« Moi-même et un autre joueur avons été traités de terroristes après un match », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes plaints au président de l’opposition et, après des excuses initiales, le président a décidé qu’il voulait défendre la personne qui avait fait la remarque et que nous essayions de diffamer le club et qu’ils étaient les victimes. »

Image:

Richard Gould , directeur général du England and Wales Cricket Board





Le rapport de l’ICEC compte maintenant plus de 300 pages – mettant en évidence des problèmes qui n’ont pas été traités de manière adéquate après un précédent rapport sur le racisme de la BCE il y a 24 ans.

« Je pense que c’est absolument honteux », a déclaré Mme Butts Nouvelles du ciel. « Il était vraiment difficile de trouver des preuves pour montrer que cela a été correctement traité. C’est vraiment décevant. Et il faut s’en occuper maintenant. »

Le rapport indique: « Nos preuves montrent que l’élitisme aux côtés de formes profondément enracinées et répandues de racisme structurel et institutionnel, de sexisme et de discrimination fondée sur la classe continue d’exister dans tout le jeu. »

Mais Mme Butts ne pense pas qu’un nouvel organe directeur national soit nécessaire.

« Je crois qu’ils sont déterminés à apporter les changements nécessaires », a déclaré Mme Butts. « Nous n’avons pas hésité à dire que la BCE elle-même doit réformer en profondeur la manière dont elle s’acquitte de son rôle de réglementation, ce qui montre son engagement envers les questions d’équité.

« Il y a des besoins de formation. On parle du manque d’alphabétisation raciale, par exemple, au sein de l’ECB.

« Il y a donc un certain nombre de choses qui, je pense, indiquent des moyens par lesquels nous avons recommandé que la BCE puisse s’améliorer. Je ne pense pas qu’à ce stade, la dissolution de la BCE aidera à fournir toutes les choses vraiment importantes que nous pensons doit maintenant arriver. »

Gould: Un rapport montre que le cricket anglais fait face à une « menace existentielle »

Le cricket en Angleterre et au Pays de Galles est confronté à un problème « existentiel » s’il ne parvient pas à remédier aux lacunes mises en évidence par un nouveau rapport, a déclaré le directeur général de l’England and Wales Cricket Board, Richard Gould.

Gould a déclaré: « C’est un problème existentiel pour le sport. C’est un rapport que la BCE a spécifiquement demandé il y a deux ans et demi, et qui n’a délibérément pas défini de paramètres étroits.

Image:

Richard Gould pense que le cricket est confronté à un problème « existentiel » si les défauts ne sont pas résolus





« Le jeu veut comprendre, nous voulons comprendre, la gravité des problèmes et c’est pourquoi nous sommes reconnaissants aux commissaires.

« Vous parlez de langage direct – nous ne le voudrions pas autrement, car cela ne nous laisse aucun doute quant à l’état du jeu et à ce qui doit être fait pour aller de l’avant.

« Ce rapport est un moment décisif pour nous. Il nous aide à bien comprendre l’ampleur des enjeux dans le jeu, il nous permet de comprendre les excuses que nous présentons à juste titre à ces personnes qui ont subi des discriminations.

« Nous sommes déterminés à pouvoir donner suite à ce rapport et à concrétiser son intention dans les mois à venir.

« Ce rapport contiendra de nombreuses informations qui choqueront beaucoup de gens et de nombreuses personnes seront déçues. Mais il y a aussi une énorme détermination tout au long du jeu, dans tout le pays, pour s’assurer que le cricket peut livrer et en seulement comme le cricket le peut. »

Yorkshire : Toute forme de discrimination est inacceptable

Yorkshire a publié une déclaration lundi après-midi disant que l’audience « marque le point culminant d’un chapitre qui a pesé lourdement sur le Yorkshire County Cricket Club pendant près de deux ans ».

La déclaration du comté a ajouté: « Le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes sont inacceptables et, en tant que conseil d’administration, nous avons été clairs sur la nécessité d’assumer la responsabilité des problèmes culturels historiques qui ont permis aux comportements racistes et discriminatoires de ne pas être contestés au club.

« L’acceptation de quatre accusations modifiées portées par le CDC faisait partie d’un effort continu pour reconnaître ce qui s’est passé dans le passé afin que nous puissions apprendre et aller de l’avant.

« En faisant des représentations auprès du panel du CDC, nous espérons obtenir une sanction raisonnable qui tienne compte de notre acceptation des accusations, de la situation financière actuelle du YCCC et du travail solide que nous avons entrepris pour jeter les bases d’un club véritablement inclusif et accueillant. à tous.

« Nous espérons que toutes les sanctions reflètent les circonstances dans lesquelles se trouve le club aujourd’hui et ne servent pas à entraver

notre engagement continu à créer un avenir meilleur pour tous ceux qui sont associés au Yorkshire. »

Un rapport confirme un « problème profond » – Dinenage

La députée Dame Caroline Dinenage, présidente de la commission de la culture, des médias et des sports de la Chambre des communes, espère que le rapport entraînera des changements importants dans le sport.

Elle a déclaré: « Le rapport d’aujourd’hui confirme la conclusion de la commission de la culture, des médias et des sports d’il y a 18 mois selon laquelle il existe un problème profondément ancré de racisme dans le cricket.

« Le volume de preuves, non seulement de discrimination raciale mais aussi de sexisme et d’élitisme, est inacceptable dans un sport qui devrait être pour tout le monde, et doit maintenant être un catalyseur de changement.

« Le test maintenant pour la nouvelle direction de la BCE est de s’assurer que l’ensemble du sport est un endroit accueillant et inclusif pour tous. Nous nous félicitons de leur reconnaissance de la nécessité de se réinitialiser, et nous sommes impatients de nous assurer qu’ils respectent leurs engagements. »