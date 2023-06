Le cricket anglais est « raciste, sexiste et élitiste », selon un rapport historique

Le cricket anglais souffre de racisme, de sexisme, d’élitisme et de discrimination de classe « répandus et profondément enracinés » à tous les niveaux du jeu et a besoin d’une réforme urgente, selon un rapport historique.

Le rapport de 317 pages de la Commission indépendante pour l’équité dans le cricket (Icec), qui s’est appuyé sur les preuves de plus de 4 000 joueurs, entraîneurs, administrateurs et fans, exhorte également le sport à faire face au fait « que ce ne sont pas des plaisanteries ou juste quelques brebis galeuses » à l’origine des problèmes.

L’England and Wales Cricket Board a répondu au rapport en présentant des excuses sans réserve pour son incapacité à lutter de manière adéquate contre la discrimination et a déclaré que les conclusions étaient « un moment décisif » pour le sport. Il s’est engagé à répondre aux 44 recommandations formulées par l’Icec dans un délai de trois mois.

Cependant, Cindy Butts, la présidente de l’Icec, a déclaré qu’un changement fondamental était rapidement nécessaire. « Nos conclusions sont sans équivoque », a-t-elle déclaré. «La discrimination est à la fois manifeste et ancrée dans les structures et les processus du cricket. La dure réalité est que le cricket n’est pas un jeu pour tout le monde.

« Le racisme, la discrimination de classe, l’élitisme et le sexisme sont répandus et profondément enracinés. Le jeu doit accepter le fait qu’il ne s’agit pas de plaisanteries ou de quelques brebis galeuses.

Le rapport, qui équivaut à l’une des critiques publiées les plus dévastatrices d’un organisme sportif britannique, met à nu l’étendue des échecs du jeu, notamment :

Le racisme est «enraciné» dans le cricket. « Il ne se limite pas aux ‘poches' », indique le rapport, « et il n’est pas non plus limité aux incidents individuels d’inconduite ». L’Icec a constaté que 87% des personnes d’origine pakistanaise et bangladaise qui ont répondu à son enquête, ainsi que 82% des répondants indiens et 75% des répondants noirs, ont déclaré avoir été victimes de discrimination.

Les femmes sont marginalisées et font régulièrement l’expérience du sexisme et de la misogynie – avec des équipes féminines «souvent rabaissées, stéréotypées et traitées comme des gens de seconde classe». Comme le rapport le souligne également, l’équipe féminine d’Angleterre n’a pas encore disputé de test à Lord’s, le berceau du cricket.

Le cricket est « élitiste et excluant » – avec « l’école privée et les réseaux de ‘vieux garçons’ et les cliques imprègnent le jeu à l’exclusion de beaucoup ». Le rapport cite également des histoires d’enfants des écoles publiques traités de «paysans» ou dont l’accent de la classe ouvrière est imité.

Une « culture des garçons buveurs et puérils » à travers le sport qui expose les femmes à un risque d’attention indésirable et agit comme un obstacle à l’inclusion des communautés musulmanes.

Un système de plaintes déroutant, ouvertement défensif et inadapté. Le rapport indique que les victimes « souffrent souvent en silence » parce qu’elles ont le sentiment qu’aucune mesure ne sera prise si elles signalent des abus.

Le rapport reproche également à la BCE de ne pas avoir reconnu l’étendue du racisme dans le cricket jusqu’à plus récemment, lorsque l’ancien joueur du Yorkshire Azeem Rafiq a dévoilé les abus qu’il avait subis en jouant au cricket. Et il se demande pourquoi l’instance dirigeante du sport n’a pris aucune mesure pour remédier à la baisse des joueurs noirs ou à la sous-représentation importante dans le cricket professionnel de ceux qui fréquentent l’école publique.

Azeem Rafiq a dénoncé le racisme qu’il a enduré. Photographie : Allan McKenzie/SWpix.com/REX/Shutterstock

« Au niveau du jeu, les joueurs formés dans les écoles privées sont représentés de manière disproportionnée, dans une large mesure, dans les équipes nationales anglaises, hommes et femmes, par rapport à la population générale », indique le rapport. « La diversité des origines ethniques a également diminué dans le football professionnel masculin au cours des 30 dernières années et n’a jamais été aussi élevée dans le football féminin. »

Les 44 recommandations de l’Icec vont des plus modestes aux plus radicales. Ils comprennent un certain nombre de mesures pour lutter contre le racisme, le sexisme et l’élitisme, ainsi que des appels à des contrôles réguliers de la «culture» pour assurer un véritable changement. « Le cricket ne doit pas se retrouver dans la même position dans deux ans encore et encore moins vingt ans », indique le rapport.

Le rapport de l’Icec appelle également à un régulateur indépendant, afin de s’assurer que la BCE n’ait plus de conflit d’intérêt à agir à la fois comme promoteur et régulateur.

Pendant ce temps, dans une suggestion qui fera mousser certains traditionalistes, il demande également que le match annuel Harrow contre Eton, ainsi que le match Varsity entre Oxford contre Cambridge, soient remplacés par une compétition des moins de 15 ans des écoles publiques et une journée de finale pour les équipes universitaires. , pour indiquer que le sport devient plus inclusif.

« Certaines personnes peuvent rouler des yeux à la perception de » réveil « de ce travail », indique le rapport. « Cependant, même si le mot a pu être militarisé ces dernières années, prenant un sens péjoratif, nous considérons – et il est souvent défini comme tel – qu’être ‘réveillé’ ou faire un ‘travail de réveil’ signifie simplement être sensible à l’injustice. .”

Butts est un ancien commissaire de la Criminal Cases Review Commission et a été vice-président de la Metropolitan Police Authority. Elle est également administratrice de l’association caritative de lutte contre le racisme dans le football Kick it Out. Le rapport comprend une préface de l’ancien premier ministre conservateur Sir John Major.

Certaines recommandations – notamment l’augmentation significative des opportunités pour les acteurs des écoles publiques – peuvent s’avérer économiquement difficiles. La commission note également qu’en 2021, les hommes de cricket anglais ont reçu 13 fois le montant payé aux joueuses anglaises, et suggère qu’il devrait y avoir un salaire égal au niveau national d’ici 2029 et au niveau international d’ici 2030, ce qui pourrait également être difficile à atteindre.

Le rapport reconnaît la bravoure de la BCE dans la commande du rapport en mars 2021 et reconnaît que le jeu a récemment apporté des améliorations considérables, en particulier en attirant davantage de filles et de joueuses. Il admet également que les problèmes qu’il identifie ne sont « pas, malheureusement, propres au cricket » et sont souvent révélateurs de « problèmes de société profondément enracinés ».

Cependant, le président de la BCE, Richard Thompson, a déclaré qu’il reconnaissait que le jeu devait faire beaucoup plus pour se réformer de manière significative. « Le cricket devrait être un jeu pour tout le monde, et nous savons que cela n’a pas toujours été le cas », a-t-il déclaré.

«Des conclusions puissantes dans le rapport soulignent également que pendant trop longtemps, les femmes et les Noirs ont été négligés. Nous sommes vraiment désolés pour cela. Je suis déterminé à ce que ce signal d’alarme pour le cricket en Angleterre et au Pays de Galles ne soit pas perdu.