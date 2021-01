Jurgen Klopp dit que ses joueurs doivent «être vraiment ennuyeux et se battre, se battre, se battre» pour faire à nouveau de Liverpool l’équipe contre laquelle tout le monde déteste jouer.

Et le patron des Reds insiste sur le fait qu’il apprécie le défi de remettre les choses en ordre après un janvier désastreux, appelant les joueurs, le personnel et les fans d’Anfield à se joindre à lui pour changer les choses.

«Plus on pense ou dit des choses négatives à notre sujet, oui, ça aide», a-t-il déclaré.

«Nous pouvons à nouveau créer cet esprit de combat commun. Maintenant, nous pouvons montrer à quel point nous sommes forts. J’y suis, et quiconque veut suivre, ils sont les bienvenus.

«La principale raison pour laquelle j’aime tant ce jeu est que je n’avais pas besoin d’être parfait pour gagner.

«Il s’agit d’être l’équipe que nous voulons être et c’est la seule équipe contre laquelle personne ne veut jouer.

«Alors on va se battre, on va lutter contre la circonstance, on va lutter contre la situation, on va se battre demain soir, c’est ce qu’on va faire – on a la chance d’être cette équipe (contre les Spurs), puis dimanche.

« Encore et encore. »