La tenue trois pièces couleur prune de Michelle Obama par le designer noir Sergio Hudson pour le jour de l’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris a fait tourner les têtes et s’est hissée en tête de la liste des souhaits de tous les vœux. Et à ses côtés se trouvait Barack Obama, regardant chaque pouce l’ancien POTUS sanglant et suave dans son long manteau bleu marine et son pantalon.

Le look est devenu si populaire qu’il a maintenant inspiré deux petits enfants très adorables et très mignons à recréer le look puissant qui a impressionné les internautes. Et pas seulement eux, la femme en question ici, Michelle Obama a également attrapé le regard inspiré. Inutile de dire qu’elle était également très impressionnée!

Publiant 5 photos des enfants sur son compte Instagram, Michelle Obama a écrit: «Ryleigh & Zayden, vous avez réussi!

Les photos originales ont été publiées sur le compte Instagram de Reyleigh et montraient les deux enfants dans des poses différentes. L’un d’eux avait le duo debout dos à l’autre, un autre leur montrait en train de réinventer la pose originale de Michelle et Barack Obama descendant les escaliers et agitant avec quelques autres.

Le look a impressionné tout le monde car Ryleigis ressemble à une mini icône de style dans un pardessus marsala, un col roulé, un pantalon et la ceinture à boucle dorée.

Zayden a également l’air joliment pimpant dans le pardessus bleu marine avec un drapeau américain épinglé dessus. Sa cravate bleu bébé complète le look adorable et chic.

La publication a recueilli 3,7 millions de likes sur Instagram et plus de 3000 commentaires avec des gens se pâmant devant le look des enfants.

Un utilisateur a écrit: « Awww !! Ils ont les meilleurs modèles. » Un autre a dit: « Barack et Michelle ont inspiré tant de générations ».

Un autre avait une pensée plus futuriste à ajouter. «Elle pourrait bien être celle qui se présenterait à la présidence, Michelle!», A-t-elle commenté.

Le designer de Michelle Obama, Sergio Hudson, qui a mis en place le look, a également commenté le message et appelé la réinvention « Incroyable ».

Il a également publié un message dans lequel il a exprimé sa gratitude pour toute la reconnaissance que son travail a reçue depuis que Michelle Obama a porté le costume de puissance à l’inauguration.

L’événement d’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris, mis à part l’histoire de la scénarisation, s’est également démarqué pour une autre chose, le violet semblait être le thème de l’événement. Beaucoup, dont le vice-président Harris, l’ancienne première dame Michelle Obama et Hillary Clinton, ont choisi de porter du violet pour l’événement. La couleur a longtemps été considérée comme un symbole du bipartisme.