Le cri de Kendrick Lamar de Dee-1 suscite des réactions négatives à la Nouvelle-Orléans

Dee-1 a reçu de nombreuses réactions négatives de la part de sa ville de la Nouvelle-Orléans après avoir défendu la récente annonce du spectacle de mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar.

Comme indiqué précédemment, non seulement les habitants de NOLA, mais aussi les fans et les pairs de tout le pays ont exprimé leur désapprobation du fait que K.dot ait été choisi plutôt que leur héros local Lil Wayne.

Dee n’a cependant pas rejoint ce groupe et quelques jours plus tard, il a reçu un appel de Kendrick dans sa nouvelle chanson. Apparemment, cela a suscité une tonne de haine dans la ville de Dee, y compris des chansons dissidentes et autres, et il a rassemblé des captures d’écran de ce qu’il a reçu dans un post Instagram partagé jeudi (12 septembre).

« C’est pour ça qu’il ne faut jamais aimer sa ville plus que Dieu », a-t-il déclaré dans le clip. « Kendrick Lamar m’a donc crié dessus dans sa nouvelle chanson et honnêtement, ça a déjà changé ma vie au cours des dernières 24 heures. C’est ça l’élévation. En même temps vient la condamnation. »

Il a continué : « Alors maintenant, ils ont des gens – parce qu’ils sont en colère contre mon opinion sur qui devrait se produire au Super Bowl – alors maintenant ils font des chansons dissidentes à mon sujet. Ils ont des gens qui disent que j’ai été radié de la ville. Ils ont des gens qui disent que je ferais mieux de ne pas revenir en ville. Des gens avec qui je suis d’accord font des vidéos en colère contre ce sur quoi je me tiens, alors que c’est la même chose sur laquelle je me tiens depuis que vous me connaissez.

« Les gens avec qui j’ai participé à un podcast et qui étaient tous amis et amoureux me traitent maintenant de chasseur de pouvoir et sont en colère parce que nous avons une divergence d’opinion sur qui devrait se produire au Super Bowl. Donc le plus grand rappeur du monde me salue pour mon personnage. Et en même temps, ce sont des gens de ma ville qui essaient de m’annuler à cause de mon personnage. »

Dee-1 a conclu : « Le même caractère qui m’a conduit à l’élévation me conduit à la condamnation. Heureusement, je vais continuer à être moi-même, à servir Dieu. C’est ce qui m’a amené ici. Et je vais simplement être reconnaissant pour chaque partie qui accompagne ce voyage, peu importe ce que cela implique. »

Regardez le clip complet ci-dessous.

Kendrick Lamar a surpris ses fans mercredi (11 septembre) en publiant un morceau sans titre sur Instagram sans préavis suite aux discussions ferventes entourant son prochain spectacle de mi-temps du Super Bowl.

Surnommé par les fans « Watch the Party Die », cet effort de cinq minutes voit Kendrick servir un commentaire social pointu alors qu’il déplore l’état du rap et de l’industrie musicale au sens large (si ce n’est de la culture moderne dans son ensemble).

De ceux qui « défiler dans la gloutonnerie sans donner la vérité à la jeunesse » et « glorifier l’escroquerie » à « négros de la rue, hommes d’affaires et rappeurs » OMS « signaler les mensonges » et « la personnalité de la radio qui fait de la propagande pour un salaire », de multiples cibles font face à la colère de la langue d’argent du roi Kendrick.

Vers la fin du morceau, Kendrick cite Lecrae et Dee-1, deux rappeurs également connus pour leur musique rap réfléchie qui met en lumière les maux de la société et tente d’éclairer la voie pour que les auditeurs fassent de meilleurs choix.

en rapport nouvelles Dee-1 envisage un moment de boucle complète avec « Bully » Joe Budden : « J’ai hâte de le serrer dans mes bras [Him]’ 20 mars 2024

« Parfois, je me demande ce que Lecrae ferait / Foutrait en l’air ces négros ou leur montrerait ce que font les prières ? » il crache, faisant référence au vétéran Christian MC.

Il continue : « Je veux être empathique, mon cœur comme Dee-1 / Mais je voudrais—, » omettant ce qui ressemble à une menace contre ses ennemis.

En réaction à la réplique sur X, Lecrae a rendu la pareille en écrivant : « Je t’aime Dot… Toujours là. [praying hands emoji].”

Dee-1 a posté une photo de lui et Kendrick avec la légende : « J’apprécie le cri frère. @kendricklamar [heart emoji] Plus que vous ne le penserez jamais. Un changement est en train de se produire. Le moment est venu ! [praying hands emoji].”