Le Crew-8 de la NASA revient sur Terre et s’écrase avec succès dans l’Atlantique

25 octobre (UPI) — Les quatre membres du SpaceX Crew-8 à bord du Crew Dragon Endeavour sont revenus sur Terre tôt vendredi, terminant leur mission de près de huit mois dans l’espace.

Leur vaisseau spatial Endeavour s’est écrasé dans l’océan Atlantique au large des côtes de Floride, près de Pensacola, à 3 h 39 HAE, après s’être désamarré de la Station spatiale internationale environ 34 heures plus tôt.

Des acclamations de la salle de contrôle ont éclaté suite à la confirmation du retour sain et sauf du vaisseau spatial.

« Splashdown. Bienvenue chez vous, #Crew8 », NASA dit sur X. « Après une mission scientifique de plus de sept mois à vivre et à travailler sur @Space_Station, l’équipage de quatre personnes est de retour sur Terre. »

Endeavour, avec à son bord les astronautes de la NASA Matthew Dominick, Michael Barratt et Jeanette Epps, ainsi que le cosmonaute de Roscosmos Aleksandr Grebenkin, a quitté l’ISS à 17 h 05 mercredi.

Le cosmonaute de Roscosmos Alexander Grebenkin et les astronautes de la NASA Michael Barratt, Matthew Dominick et Jeanette Epps (LR) sont vus à l’intérieur du vaisseau spatial SpaceX Dragon Endeavour à bord du navire de récupération SpaceX MEGAN peu après avoir atterri dans le golfe du Mexique au large de Pensacola, en Floride. , le vendredi 25 octobre 2024. Photo de la NASA par Joel Kowsky/UPI

Sa séquence de désorbitation a ensuite commencé vers 02h30 vendredi.

À l’approche de la Terre, quatre parachutes se sont déployés de manière autonome depuis le vaisseau spatial, ralentissant sa descente. Il a ensuite plongé dans le calme de l’Atlantique, où des bateaux rapides se sont précipités à la rencontre de l’équipage 8.

Le cosmonaute de Roscosmos Alexander Grebenkin est aidé à sortir du vaisseau spatial SpaceX Dragon Endeavour à bord du navire de récupération SpaceX MEGAN. Photo de la NASA par Joel Kowsky/UPI

Dominick fut le premier à être aidé dans sa sortie de l’équipage, suivi de Barratt, puis d’Epps et enfin de Grebenkin.

Avec 235 jours dans l’espace, 232 en station, ce qui en fait la mission la plus longue jamais réalisée par Crew Dragon et le vol de vaisseau spatial américain le plus long jamais réalisé.

L’astronaute de la NASA Jeanette Epps est aidée à sortir du vaisseau spatial SpaceX Dragon Endeavour à bord du navire de récupération SpaceX MEGAN. Photo de la NASA par Joel Kowsky/UPI

L’équipage devait ensuite être transporté par hélicoptère vers la Floride, où il devait ensuite monter à bord d’un avion de la NASA pour Houston, au Texas, afin de retrouver ses amis et sa famille et de terminer sa période dite d’après-vol.

Le quatuor a été lancé vers l’ISS le 4 mars et devait rester sur le laboratoire spatial en orbite pendant six mois pour réaliser diverses expériences. Cependant, leur retour sur Terre a été retardé à plusieurs reprises en raison des mauvaises conditions météorologiques causées par l’ouragan Milton et de conflits d’horaire liés au Starliner de Boeing.

Le Starliner a été lancé début juin pour l’ISS, mais des inquiétudes concernant son système de propulsion ont incité le vaisseau spatial à revenir sur Terre sans équipage en septembre.

Le Crew Dragon Endeavour avait été reconfiguré pour fournir des sièges aux astronautes Starliner Butch Wilmore et Suni Williams s’ils devaient évacuer l’ISS, mais il a depuis été déterminé qu’ils resteraient au centre spatial jusqu’en février.