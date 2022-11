Le crétin militant Mick Lynch est un retour à notre sombre passé et un aperçu effrayant de notre avenir

Joyeux enfer

JUSTE au moment où vous pensiez que c’était sûr pour le premier Noël en famille depuis que Covid a frappé, des voyous du syndicat des chemins de fer viennent le détruire.

Nos trains sont déjà une honte nationale, scandaleusement chers et terriblement peu fiables.

Le patron du syndicat, Mick Lynch, menace de gâcher Noël avec d’autres grèves ferroviaires paralysantes

Les entreprises ferroviaires, déjà dans le chaos, sont désormais confrontées à des grèves et à une interdiction des heures supplémentaires juste à Noël et au Nouvel An Crédit : Getty

L’achat d’un billet ne vous garantit plus d’arriver où vous voulez, quand vous voulez.

C’est devenu comme la loterie. Qui aura la chance de rentrer à l’heure ? Ça pourrait être vous!

Le RMT d’extrême gauche sait que le système est à genoux. Comme leurs âmes sœurs du Kremlin, ils attaquent lorsque l’ennemi semble le plus faible.

Les entreprises ferroviaires, déjà dans le chaos, sont désormais confrontées à des grèves et à une interdiction des heures supplémentaires juste à Noël et au Nouvel An.

La capacité des navetteurs à travailler à domicile a jusqu’à présent émoussé le sabotage du RMT.

Les nouvelles cibles semblent être les acheteurs de Noël et ceux qui se rendent aux fêtes de famille.

Tout cela pour une augmentation exceptionnelle pour les cheminots déjà bien payés et offerts plus que beaucoup dans le secteur privé.

Mick Lynch, le crétin de RMT qui se respecte, est à la fois un retour à notre passé sombre et un aperçu effrayant de notre avenir.

Le genre de militant arrogant et misérable qui tentera de tirer les ficelles du Labour au pouvoir, tout comme les syndicats l’ont fait dans les années 1970.

Le public malheureux et notre économie brisée seront à nouveau de la chair à canon dans chaque différend sur les pieds.

Doc héros de guerre

Le Dr Freda Newlands reçoit son prix Who Cares Wins des mains du roi Charles Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

LA PLUPART d’entre nous regardons la guerre en Ukraine avec horreur, angoisse et pas mal de gratitude pour notre propre sécurité.

Le Dr Freda Newlands ne pouvait pas regarder de loin. Spécialiste en médecine d’urgence, elle a passé des mois dans la zone de guerre et a sauvé d’innombrables vies.

Son courage et son altruisme sont impressionnants, comme l’a découvert le roi – et tous les VIP et invités aux prix scintillants Who Cares Wins d’hier l’ont également fait.

Allumez Channel 4 ou All 4 le dimanche à 18h30 pour voir les remerciements annuels du Sun à nos héros de la santé.

Ils ne sont pas beaucoup plus héroïques que le Dr Freda, notre meilleur docteur.

Sauve les

Les joueurs iraniens ont refusé de chanter l’hymne national Crédit : Reuters

NOUS prions pour que les footballeurs iraniens ne subissent pas de représailles de la part du régime terroriste du pays pour leur protestation silencieuse avant le match contre l’Angleterre.

Mais nous sommes d’accord avec les députés conservateurs qui veulent leur accorder l’asile rapide si besoin est.

Contrairement à la plupart des migrants débarquant illégalement sur nos plages, ces braves sportifs ont désormais de bonnes raisons de craindre des persécutions et des châtiments sévères.

Si nous pouvons les garder en sécurité, nous le devrions.

Pipi royal

Les toilettes du conseil de Covent Garden à Londres sont assez mauvaises à 50 pence à la fois. Pour utiliser les chics c’est le quid complet Crédit : Peter Jordan

NOUS savons que l’inflation monte en flèche. Mais depuis quand dépenser un sou coûte 1 £ ?

Les toilettes du conseil de Covent Garden à Londres sont assez mauvaises à 50 pence à la fois. Pour utiliser les plus chics, c’est le quid complet.

C’est vraiment faire pipi.