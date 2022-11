Le “crétin absolu” Matt Hancock mettra fin à sa carrière politique en entrant dans la jungle, prédisent des députés conservateurs furieux

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock mettra fin à sa carrière politique en apparaissant sur I’m a Celebrity, les députés conservateurs furieux ont prédit, alors que l’ancien secrétaire à la Santé faisait face à des accusations selon lesquelles il tentait de tirer profit de la misère de Covid.

Le député a été suspendu par le Parti conservateur après qu’il est apparu qu’il passerait ce qui pourrait être des semaines dans la jungle australienne au lieu d’être au parlement.

Les familles de ceux qui sont morts pendant la pandémie ont lancé une pétition demandant à ITV de le retirer de l’émission de télé-réalité.

Le vice-président de son association locale a également attaqué avec colère la décision du député, déclarant, en référence aux fameux “procès de tueurs de brousse” du programme : “J’ai hâte qu’il mange le pénis d’un kangourou. Citez-moi. Vous pouvez me citer ça. ”

M. Hancock a passé des mois à essayer de réhabiliter sa réputation après avoir été contraint de démissionner lorsqu’il est apparu qu’il avait enfreint ses propres règles de distanciation sociale pour entretenir une liaison extraconjugale avec son aide.

Mais il fait maintenant face à un contrecoup extraordinaire sur sa décision de voyager à l’autre bout du monde.

Un ancien ministre a déclaré à l’Independent qu’à la suite de la controverse, il supposait que M. Hancock ne se représenterait pas.

Un autre l’a accusé de “brûler des ponts derrière lui… Je doute fort qu’il ait l’intention de se présenter (à nouveau)”.

Tim Loughton, le député conservateur et ancien ministre des enfants est allé plus loin et a suggéré que son parti local devrait désélectionner le « crétin absolu ».

Il s’est dit “dégoûté” que M. Hancock ait “mis lui-même et une soi-disant carrière de célébrité” avant de servir ses électeurs.

“Le moins qu’il mérite, c’est de se voir retirer le whip, et si sa circonscription locale a le moindre sens, elle pourrait également le désélectionner”, a-t-il ajouté.

C’était particulièrement mal pour M. Hancock d’être à l’étranger à un moment où les députés travaillaient dur pour aider les électeurs à traverser la crise du coût de la vie, a-t-il déclaré à Times Radio.

Dans un communiqué, l’association conservatrice locale de M. Hancock a accepté, l’accusant d’une “grave erreur de jugement”.

Lobby Akinnola, de la campagne Covid-19 Bereaved Families for Justice, a déclaré: “Matt Hancock n’est pas une” célébrité “, c’est l’ancien secrétaire à la Santé qui a supervisé le Royaume-Uni ayant l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde à cause de Covid-19 tout en enfreignant ses propres règles de verrouillage.

“Le fait qu’il essaie de tirer profit de son terrible héritage, plutôt que de faire preuve d’humilité ou de chercher à réfléchir aux conséquences épouvantables de son passage au gouvernement, en dit long sur le genre de personne qu’il est.”

Un porte-parole de Rishi Sunak, qui a refusé de donner à M. Hancock un rôle ministériel la semaine dernière, a déclaré que le Premier ministre “estime qu’à une période difficile pour le pays, les députés devraient travailler dur pour leurs électeurs à la Chambre ou dans leurs circonscriptions”.

Il est peu probable que M. Sunak regarde le programme, a-t-il ajouté.

Les alliés de M. Hancock ont ​​déclaré qu’il utiliserait son apparence pour promouvoir son travail sur la dyslexie.

L’un d’eux a déclaré qu’il y avait de nombreuses façons de faire le travail d’un député et que le fait d’apparaître dans l’émission la plus regardée à la télévision « montrerait le côté humain de ceux qui prennent des décisions (politiques) ».

Il a ajouté que les producteurs de l’émission avaient convenu que M. Hancock pouvait communiquer avec son personnel en cas d’urgence dans sa circonscription.

Le député du SNP, Pete Wishart, a déclaré: “Cela en dit long que Matt Hancock préférerait être bloqué dans une jungle isolée en train de manger des testicules de kangourou plutôt que de passer un moment de plus sur les bancs conservateurs de Westminster, alors que le gouvernement de Rishi Sunak passe d’une crise à l’autre.”

Le ministre fantôme de la Santé, Andrew Gwynne, a déclaré: “Pour être juste envers Matt Hancock, je préférerais manger de l’anus de wallaby plutôt que d’être également député conservateur.”

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! n’est pas la seule émission télévisée sur laquelle M. Hancock doit apparaître dans les prochains mois. Il a également été inscrit à Celebrity SAS Who Dares Wins, qui doit être diffusé sur Channel 4 l’année prochaine.

Le député conservateur David Simmonds: “Je lui souhaite bonne chance, j’espère que ça va. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure utilisation de son temps lorsque ses électeurs au Royaume-Uni ont besoin d’un député pour les représenter.”

M. Hancock a été approché pour commentaires.