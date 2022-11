Le Credit Suisse vante les stocks de médicaments comme un endroit de choix. Ce sont nos 2 favoris

La biopharmacie à grande capitalisation est un “secteur clé à posséder” en ce moment, selon le Credit Suisse – un point de vue que nous partageons et qui se reflète dans la composition de notre nouvelle liste des 10 principales participations. Lors de la “réunion mensuelle” du club jeudi, nous avons désigné Eli Lilly (LLY) et Johnson & Johnson (JNJ) comme avoirs principaux – une classification réservée aux entreprises qui sont les principaux opérateurs de leur secteur avec de solides antécédents en matière de création de valeur pour les actionnaires, parmi autres caractéristiques. Bien que les principaux titres soient des actions que nous apprécions à long terme, nous avons également mis en évidence Eli Lilly et J & J ces derniers mois pour leurs caractéristiques défensives et avons déclaré que cela en faisait d’excellents endroits dans l’environnement de marché actuel. Cela s’est avéré être le cas, car les deux actions ont surperformé le S & P 500 cette année. Le Credit Suisse est convaincu que le secteur pharmaceutique peut continuer à briller. “Avec l’incertitude du contexte macroéconomique qui ne se résoudra probablement pas au cours des prochains mois, nous considérons que la biopharmacie à grande capitalisation est un secteur clé à détenir pour une exposition défensive à un prix raisonnable”, ont écrit les analystes. “L’histoire montre que les sociétés pharmaceutiques à grande capitalisation américaines surperforment dans les périodes de macro-volatilité.” Les analystes du Credit Suisse ont vanté les “moteurs de croissance séculaire à long terme inchangés et les marges élevées pour absorber l’inflation des coûts”, qui, selon la société, justifient une prime de valorisation par rapport à d’autres secteurs défensifs tels que les services publics et les biens de consommation de base. Cependant, la pharma américaine se négocie actuellement avec une décote : entre 16 et 17 fois les bénéfices à terme contre 18 et 20 fois. Une autre raison d’aimer la pharma est que le groupe peut bien performer même lorsque les craintes de récession ne dominent pas, car les lancements de nouveaux médicaments peuvent déclencher une augmentation des ventes, a déclaré la société. Cela augure bien pour les fabricants de médicaments avec de solides pipelines d’innovation, comme Eli Lilly. Bien que le Club partage l’opinion favorable du Credit Suisse sur le secteur pharmaceutique, nous ne sommes pas totalement d’accord sur les meilleures actions à détenir. Nous sommes d’accord sur Eli Lilly, que l’entreprise évalue comme une surperformance (équivalente à l’achat) avec un objectif de prix de 395 $. Notre objectif de cours sur LLY est de 380 $, mais nous avons une note de 2 sur le titre, ce qui signifie que nous attendrions d’acheter en cas de recul, car les actions ont grimpé de 30 % depuis le début de l’année. Cela se compare à la baisse de 17% du S & P 500 en 2022. Comme Jim Cramer l’a mentionné lors de la “Morning Meeting” de vendredi, Eli Lilly est probablement son action préférée dans le portefeuille. Comme le Club, le Credit Suisse a une opinion positive sur Mounjaro – le médicament contre le diabète de la société qui s’est également révélé extrêmement prometteur en tant que traitement de l’obésité – et le dernier médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer de Lilly avant une publication de données cruciale attendue l’année prochaine. Cependant, nous divergeons sur J & J, qui va bientôt se séparer. L’unité de consommation de J & J deviendra une entité distincte appelée Kenvue. Les J & J restants seront ses divisions actuelles de technologies pharmaceutiques et médicales. Nous avons une note de 1 sur le titre, ce que nous considérons comme un achat aux niveaux actuels. L’objectif de prix du Club est de 205 $, ce qui représente une hausse de 17 % par rapport à la clôture de jeudi. Le Credit Suisse évalue J & J comme neutre avec un objectif de cours de 170 $, soit près de 4% en dessous du niveau où le titre a clôturé jeudi. “Nous voyons de la valeur dans la séparation des consommateurs, ce qui devrait entraîner une amélioration de la valorisation des activités restantes, mais cela pourrait faire pression sur le nouveau dividende JNJ”, a écrit le Credit Suisse, ajoutant qu’ils pensaient que l’objectif de revenus pharmaceutiques de 60 milliards de dollars de la direction pour 2025 devait être dérisqué. À notre avis, nous pensons que la rupture est une stratégie intelligente, libérant les équipes de direction des deux sociétés pour allouer plus efficacement les ressources en capital. Le nouveau J & J sera une société davantage axée sur la croissance et, par conséquent, les investisseurs pourraient être disposés à payer une prime pour ces bénéfices futurs, ce qui se traduirait par un multiple plus élevé sur l’action. En ce qui concerne l’objectif de revenus pharmaceutiques de 60 milliards de dollars de J & J, nous sommes à l’aise avec le paysage risque-récompense actuel. L’estimation consensuelle des analystes est de 54,4 milliards de dollars de ventes pharmaceutiques au cours de l’exercice 2025, selon FactSet. Cela signifie que même si la direction ne respecte pas cette prévision à long terme, il est peu probable que ce soit une déception bouleversante. Si l’entreprise y parvient finalement, cela pourrait être une bonne surprise. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY, JNJ et HUM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

Une boîte du médicament trulicity, fabriquée par Eli Lilly Pharmaceutical, est posée sur un comptoir d’une pharmacie à Provo, Utah, le 9 janvier 2020. Georges Frey | Reuter