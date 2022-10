Le Credit Suisse restera “sous pression”, mais les analystes se méfient de la comparaison avec Lehman

La semaine dernière, le PDG du Credit Suisse, Ulrich Koerner, a cherché à rassurer le personnel sur la “solide base de capital et la position de liquidité” de la banque suisse au milieu des inquiétudes du marché et d’une augmentation des swaps sur défaillance.

Le prêteur en difficulté se lance dans un examen stratégique massif sous la direction d’un nouveau PDG à la suite d’une série de scandales et d’échecs en matière de gestion des risques, et fera le point sur ses progrès parallèlement à ses résultats trimestriels le 27 octobre.

Il a noté que le Credit Suisse est une «banque très bien capitalisée» et que la capitalisation est «au pire en ligne avec ses pairs», mais le principal danger serait une situation semblable à celle vécue par les banques bien capitalisées pendant la crise financière de 2008, où les clients étaient réticents à traiter avec les institutions financières par crainte d’un effet domino et d’un risque de contrepartie.

Les trois principales agences de notation de crédit – Moody’s, S&P et Fitch – ont désormais une perspective négative sur le Credit Suisse, et Johann Scholtz, analyste actions chez DBRS Morningstar, a déclaré mardi à CNBC que cela était probablement à l’origine de l’élargissement des écarts de CDS.

«Les banques étant des entités à fort effet de levier sont beaucoup plus exposées au sentiment des clients et, surtout, aux fournisseurs de financement, et c’est le défi pour le Credit Suisse de tracer ce chemin délicat entre la prise en compte des intérêts des fournisseurs, en particulier de financement de gros, et ensuite aussi les intérêts des investisseurs en actions », a déclaré Scholtz.

“Je pense que beaucoup d’investisseurs expliqueront pourquoi la banque a besoin de lever des capitaux si la solvabilité n’est pas un problème ? Mais c’est vraiment pour répondre au sentiment négatif et surtout au problème… en termes de perception des contreparties .”

Scholtz a rejeté l’idée qu’un “moment Lehman” pourrait se profiler à l’horizon pour le Credit Suisse, soulignant le fait que les marchés savaient qu’il y avait de “graves problèmes” avec le bilan de Lehman Brothers à l’approche de la crise de 2008, et que ” de sérieuses dépréciations » étaient nécessaires.

“Bien qu’il existe un potentiel pour que de nouvelles dépréciations soient annoncées par le Credit Suisse à la fin du mois lorsqu’il publie ses résultats, rien n’est disponible publiquement pour le moment qui indique que ces dépréciations seront suffisantes pour réellement causer des problèmes de solvabilité. pour le Credit Suisse”, a déclaré Scholtz.

“L’autre chose qui est très différente par rapport à la Grande Crise financière – et ce n’est pas seulement le cas du Credit Suisse – c’est que non seulement leurs niveaux de fonds propres sont beaucoup plus élevés, mais vous avez également assisté à une refonte complète de la structure de La capitalisation bancaire, quelque chose comme la dette rachetable qui se présente, améliore également les perspectives de solvabilité des banques.”