Le Credit Suisse prévoit une perte de 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre

Crédit Suisse mercredi, prévoyait une perte de 1,5 milliard de francs suisses (1,6 milliard de dollars) au quatrième trimestre alors qu’elle entreprenait une refonte stratégique massive.

Le prêteur en difficulté a annoncé le mois dernier une série de mesures pour remédier à la sous-performance persistante de sa banque d’investissement et à une série de défauts de risque et de conformité qui l’ont accablé de coûts de litige constamment élevés.

“Ces mesures décisives devraient entraîner une restructuration radicale de la Banque d’investissement, une transformation accélérée des coûts et un capital renforcé et réaffecté, chacun progressant à son rythme”, a déclaré mercredi la banque dans une mise à jour du marché.

Le Credit Suisse a révélé qu’il avait continué à subir des sorties nettes d’actifs et a déclaré que ces flux représentaient environ 6% des actifs sous gestion à la fin du troisième trimestre.

Le groupe s’attend à enregistrer une perte de 75 millions de francs suisses liée à la vente de sa participation dans la plateforme technologique britannique Allfunds, tandis que la baisse des dépôts et la réduction des actifs sous gestion devraient entraîner une baisse des revenus nets d’intérêts, des commissions récurrentes et des frais. , qui, selon la banque, entraînera probablement une perte pour sa division de gestion de patrimoine au quatrième trimestre.

“En plus de l’impact négatif sur les revenus de la sortie des activités et des expositions non essentielles précédemment annoncée, et comme annoncé précédemment le 27 octobre 2022, le Credit Suisse s’attendrait à ce que la Banque d’investissement et le Groupe déclarent une perte substantielle avant impôts dans le au quatrième trimestre 2022, jusqu’à ~1,5 milliard de CHF pour le Groupe”, a indiqué la banque.

“Les résultats réels du groupe dépendront d’un certain nombre de facteurs, notamment la performance d’Investment Bank pour le reste du trimestre, la sortie continue de positions non essentielles, toute dépréciation du goodwill et le résultat de certaines autres actions, y compris les ventes immobilières potentielles. .”

