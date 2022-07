Le Credit Suisse nomme Ulrich Koerner au poste de PDG et lance un examen stratégique alors que les pertes s’aggravent

Le Credit Suisse a annoncé mercredi que le PDG Thomas Gottstein démissionnerait alors que la banque a annoncé une perte massive au deuxième trimestre, les mauvaises performances des banques d’investissement et l’augmentation des provisions pour litiges ayant pesé sur les bénéfices.

La banque suisse en difficulté a enregistré une perte nette de 1,593 milliard de francs suisses (1,66 milliard de dollars), bien en deçà des attentes consensuelles des analystes pour une perte de 398,16 millions de francs suisses.

Dans un communiqué mercredi, Gottstein a déclaré que les résultats du deuxième trimestre étaient “décevants” et que la performance de la banque était “considérablement affectée par un certain nombre de facteurs externes, notamment les vents contraires géopolitiques, macroéconomiques et de marché”.

“L’urgence d’une action décisive est claire et une révision complète pour renforcer notre pivot vers les activités de Wealth Management, Swiss Bank et Asset Management, soutenue par une transformation fondamentale de notre Investment Bank, est en cours”, a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui marque un changement de direction pour le Credit Suisse. Ce fut un privilège et un honneur absolus de servir le Credit Suisse au cours de ces 23 dernières années. Ma passion depuis le premier jour est d’offrir un service de premier ordre à nos clients.”

Gottstein, qui a pris les rênes début 2020 suite à la démission de son prédécesseur Tidjane Thiam après un scandale d’espionnage, sera remplacé par Ulrich Koerner, précédemment PDG de la division gestion d’actifs de la banque.

En mai, le président du Credit Suisse, Axel Lehmann, a apporté son soutien total à Gottstein et a démenti les informations selon lesquelles le conseil d’administration avait envisagé de le remplacer. Il a déclaré à CNBC mercredi que Gottstein était “un gars formidable” qui a fait un “excellent travail”, mais que deux changements clés étaient survenus depuis cette conversation au Forum économique mondial de Davos.

“Tout d’abord, nous nous sommes lancés dans un examen approfondi de notre stratégie et nous avons annoncé aujourd’hui que nous accélérions notre transformation, et Thomas a décidé qu’à ce moment-là, également pour des raisons personnelles, il valait mieux faire un changement”, a déclaré Lehmann, ajoutant que Gottstein avait “contribué” à l’élaboration de l’examen stratégique.

“Il est entièrement derrière, mais à un certain moment, vous devez avoir toute l’énergie, et je pense qu’à ce moment-là, lui et moi avons pensé qu’il valait mieux changer et faire venir quelqu’un comme Ulrich Koerner, qui a , je pense, un excellent bilan en matière de transformation opérationnelle.”