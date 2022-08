Le Credit Suisse frappé par des dégradations des actions et du crédit après la chute des bénéfices

Les actions du Credit Suisse ont chuté mercredi après que Goldman Sachs a déclassé l’action pour “vendre” à la suite des dégradations de la note de crédit de Moody’s et S&P.

Les actions du prêteur suisse en difficulté ont légèrement baissé en début d’après-midi à Londres, après avoir récupéré une partie de leurs pertes antérieures, et restent en baisse de plus de 42% depuis le début de l’année, alors que le nouveau PDG Ulrich Koerner prend les rênes suite à la démission de Thomas Gottstein La semaine dernière.

La banque a annoncé un nouvel examen stratégique après avoir annoncé une perte nette de 1,593 milliard de francs suisses (1,66 milliard de dollars) au deuxième trimestre, bien en deçà du consensus, car les mauvaises performances des banques d’investissement et l’augmentation des provisions pour litiges ont pesé sur les bénéfices.

Goldman Sachs a noté mardi que le Credit Suisse avait sous-performé le reste du secteur de 59% depuis le début de 2021, en raison d’événements spécifiques à l’entreprise et d’obstacles aux revenus à l’échelle du secteur.

Le géant de Wall Street s’attend à ce que cette sous-performance se poursuive au cours des 12 prochains mois, car les rendements des banques d’investissement resteront faibles jusqu’en 2024, et prévoit une pause dans les performances de la gestion de patrimoine à court terme en raison des sorties de fonds et des performances médiocres du marché.

“En ce qui concerne le capital, bien que nous ne prévoyions aucun déficit à court terme, la génération organique de capital est inférieure à ses pairs et aux RWA (actifs pondérés en fonction des risques), l’inflation plus les litiges plus la restructuration ont le potentiel d’épuiser davantage le capital à un tampon relativement faible par rapport aux minimums réglementaires”, Le directeur exécutif Chris Hallam et son équipe ont déclaré dans la note de mardi.

Malgré l’image plus favorable que Goldman voit dans l’espace bancaire européen – dans laquelle des taux d’intérêt plus élevés augmenteront les prévisions de revenus et de rendements, le réinvestissement dans les nouvelles technologies améliorera les rendements et le capital excédentaire peut être distribué aux actionnaires – le Credit Suisse est évalué à peu près en ligne avec le secteur actuellement.

“Notre objectif de prix révisé sur 12 mois implique une hausse de 5 %, mais dans le contexte d’une hausse d’environ 60 % en moyenne sur l’ensemble de notre couverture bancaire, cela équivaut à une sous-performance significative : en conséquence, nous rétrogradons l’action à Vendre à partir de Neutre”, a déclaré Goldman. .

Rétrogradations de crédit

Moody’s a abaissé lundi d’un cran la note de la dette senior non garantie et des dépôts du Credit Suisse et a maintenu une perspective négative sur la trajectoire de crédit de la banque.

“La dégradation des notations de CS reflète les défis auxquels le groupe est confronté pour mener à bien le repositionnement précédemment annoncé de sa banque d’investissement dans un environnement macroéconomique et de marché plus difficile, ainsi que l’incertitude quant aux implications commerciales et financières des plans du groupe pour prendre d’autres étapes pour parvenir à une activité de banque d’investissement plus stable, à faible capitalisation et mieux alignée », a déclaré Moody’s dans sa mise à jour.

L’agence de notation a également cité “la cristallisation d’importantes pertes financières au cours du premier semestre 2022, entraînant des tensions sur le profil financier de la banque et des retards potentiels dans les investissements technologiques, ainsi que dans la transformation de l’entreprise et une attente de performances encore faibles en 2022”.