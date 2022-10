Le Credit Suisse est-il le prochain Lehman Brothers? C’est peu probable

Bâtiment du siège social du Credit Suisse et bâtiment UBS à gauche, Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Zürich.

Le Credit Suisse est au centre des turbulences du marché au milieu des rumeurs selon lesquelles la banque pourrait être au bord de l’effondrement.

Les investisseurs se sont précipités pour vendre les actions de la banque zurichoise au milieu des inquiétudes quant à sa santé financière alors qu’elle se prépare à dévoiler un plan de restructuration coûteux prévu plus tard ce mois-ci.

La spéculation selon laquelle la banque pourrait faire faillite a invoqué des comparaisons avec l’effondrement en 2008 de la banque d’investissement américaine Lehman Brothers, qui a précipité la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Mais les économistes mettent en garde contre de tels parallèles en raison des différences significatives entre hier et aujourd’hui.

Pourquoi le Credit Suisse est-il sous surveillance?

Alors que le cours de l’action du Credit Suisse baisse depuis des mois, les inquiétudes se sont accrues depuis que le PDG Ulrich Körner a envoyé la semaine dernière une note aux employés visant à les rassurer sur l’avenir de la banque.

Dans la note envoyée vendredi, Körner a mis en garde contre l’amalgame entre le “cours boursier au jour le jour” et la santé financière et a insisté sur le fait que la prochaine restructuration assurerait “l’avenir durable à long terme” de la banque.

Plutôt que de calmer les investisseurs, le mémo a déclenché une inquiétude renouvelée quant à la réputation de la banque.

Sur les réseaux sociaux, un certain nombre d’investisseurs très suivis, dont Lark Davis et Graham Stephan, ont publié des comparaisons avec Lehman Brothers qui sont rapidement devenues virales.

Lundi, les actions du Credit Suisse avaient plongé jusqu’à 11,5 %, atteignant un creux record de 3,64 $.

Dans le même temps, les swaps sur défaillance de crédit – un type d’investissement qui sert d’assurance contre la défaillance d’une entreprise – ont atteint des sommets sans précédent.

L’une des plus grandes banques d’Europe, les problèmes du Credit Suisse se préparent depuis un certain temps.

Le prêteur a été impliqué dans une série de scandales ces dernières années qui ont terni son image et son bilan.

Les controverses incluent l’échange d’emplois contre des entreprises à Hong Kong, l’embauche de détectives privés pour espionner les employés, le blanchiment d’argent pour une organisation criminelle en Bulgarie et la facilitation de prêts corrompus au Mozambique, pour lesquels la banque a accepté de payer 475 millions de dollars d’amendes.

La banque a également accumulé des milliards de dollars de pertes suite à l’effondrement en 2021 du fonds spéculatif Archegos et de la société de services financiers Greensill.

Au milieu de la tourmente, le prêteur a perdu près de 60 % de sa valeur marchande cette année seulement.

“Le Credit Suisse a les mauvais antécédents d’Archegos et de Greensill – il n’y a donc pas beaucoup de confiance”, a déclaré Campbell R Harvey, professeur à la Fuqua School of Business de l’Université Duke, à Al Jazeera.

«Ils ont eu un roulement de PDG. De plus, la lettre interne du PDG aux employés n’a pas rassuré – si vous devez expliquer aux employés ce qui se passe, c’est un mauvais signe.

Dans le cadre de la restructuration annoncée après la nomination de Körner en juillet, le Credit Suisse cherche à réduire sa banque d’investissement pour se concentrer davantage sur la gestion de fortune.

Les analystes ont estimé que le Credit Suisse devra lever 4 à 6 milliards de dollars pour mener à bien la restructuration, ce qui pourrait s’avérer difficile car les investisseurs considèrent la banque comme un pari de plus en plus risqué.

Le Credit Suisse pourrait-il provoquer un krach à la Lehman Brothers ?

Les analystes économiques considèrent généralement cela comme peu probable.

Tout d’abord, malgré les déboires du Credit Suisse, le prêteur dispose d’énormes capitaux pour faire face à d’éventuelles pertes.

Le total des actifs de la banque s’élevait à 727 milliards de francs suisses (732,7 milliards de dollars ou 13 billions de rands) à la fin du deuxième trimestre, dont environ un cinquième était détenu en espèces, selon une analyse récente de JPMorgan Chase.

Lundi, les analystes de Citibank ont ​​rejeté les comparaisons avec 2008, notant que le ratio de couverture des liquidités du Credit Suisse – la partie des liquidités et autres actifs auxquels on peut accéder rapidement en cas de crise – était parmi les « meilleurs de sa catégorie » à 191 %.

« Je ne pense pas que ce soit un Lehman Brothers. Leur ratio de niveau 1 est de 13,5% », a déclaré Harvey, faisant référence à la partie du capital constituée d’actifs de base, que les régulateurs considèrent comme un marqueur clé de la solidité financière.

L’environnement financier mondial a également beaucoup changé depuis la faillite de Lehman Brothers.

Les banques sont plus strictement réglementées qu’en 2008 et disposent de plus de capitaux pour gérer les risques.

“Les grandes banques sont généralement bien mieux capitalisées qu’elles ne l’étaient en 2008, et ma propre vision de Lehman a toujours été qu’une grande partie du problème lors de la faillite de Lehman provenait du fait que tout le monde s’attendait à ce que Lehman soit renfloué”, David Skeel , professeur de droit des sociétés à la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à Al Jazeera.

« Les régulateurs américains avaient signalé lorsque Bear Stearns a trébuché en mars 2008 qu’ils ne laisseraient pas une grande banque faire faillite, puis ont surpris les marchés en laissant Lehman faire faillite. Je soupçonne que la situation du Credit Suisse n’aura pas d’effet d’entraînement, à la fois en raison des niveaux de capital généralement élevés et des circonstances très différentes de 2008.»

Holger Schmieding, économiste en chef de la Berenberg Bank, basée à Hambourg, a déclaré que s’il ne pouvait pas commenter la santé du Credit Suisse, une crise similaire à 2008 était extrêmement improbable.

“Le risque d’un événement de type Lehman est proche de zéro car – quel que soit le problème avec une banque – les régulateurs et les banques centrales sont bien mieux équipés pour étouffer un tel problème dans l’œuf”, a déclaré Schmieding à Al Jazeera.