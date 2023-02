Le Credit Suisse enregistre une perte annuelle massive alors que la restructuration «radicale» est en cours

Crédit Suisse a annoncé jeudi une perte nette de 1,4 milliard de francs suisses (1,51 milliard de dollars) au quatrième trimestre, alors qu’il poursuit son énorme refonte stratégique.

Le résultat trimestriel était pire que les projections des analystes d’une perte nette attribuable aux actionnaires de 1,32 milliard de francs suisses, et a porté la perte annuelle du prêteur suisse assiégé à 7,3 milliards de francs suisses.

Sous la pression des investisseurs, le Credit Suisse a annoncé en octobre un plan de simplification et de transformation de ses activités dans le but de retrouver une rentabilité stable après la sous-performance chronique de sa banque d’investissement et une litanie de défaillances en matière de risque et de conformité.

Le PDG Ulrich Koerner a déclaré que 2022 était une “année cruciale pour le Credit Suisse” et qu’il avait “exécuté au rythme” son plan stratégique visant à créer une “banque plus simple et plus ciblée”.

“Nous avons réussi à lever ~4 milliards de francs suisses en fonds propres, accéléré la réalisation de nos ambitieux objectifs de coûts et progressons fortement dans la restructuration radicale de notre banque d’investissement”, a déclaré Koerner dans un communiqué.

“Nous avons un plan clair pour créer un nouveau Credit Suisse et avons l’intention de continuer à réaliser notre transformation stratégique sur trois ans en remodelant notre portefeuille, en réaffectant le capital, en redimensionnant notre base de coûts et en nous appuyant sur nos principales franchises.”

En novembre, la banque prévoyait une perte de 1,5 milliard de francs suisses pour le quatrième trimestre en raison de coûts de restructuration à grande échelle, tandis que les actionnaires du Credit Suisse donnaient le feu vert à une augmentation de capital de 4,2 milliards de dollars visant à financer la refonte.

L’augmentation de capital comprenait la vente de 9,9% des actions du Credit Suisse à la Banque nationale saoudienne, ce qui en fait le principal actionnaire de la banque. La Qatar Investment Authority est devenue le deuxième actionnaire du Credit Suisse après avoir doublé sa participation à la fin de l’année dernière.

Des rapports faisant état de problèmes de liquidité ont conduit le Credit Suisse à subir d’importantes sorties d’actifs sous gestion à la fin de 2022, mais Koerner a déclaré à CNBC lors du Forum économique mondial en janvier que la banque avait constaté une forte réduction des sorties et que l’argent revenait maintenant à certains. secteurs de l’entreprise.

Malgré cela, les sorties nettes ont atteint 110,5 milliards de francs suisses au quatrième trimestre, portant les sorties annuelles d’actifs pour 2022 à 123,2 milliards de francs suisses, contre 30,9 milliards d’entrées pour 2021.

La division de gestion de patrimoine de la banque a enregistré des sorties nettes d’actifs de 95,7 milliards en 2022, fortement concentrées au quatrième trimestre.

Autres faits saillants des résultats de jeudi :