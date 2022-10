Le Credit Suisse cherche à rassurer les investisseurs face aux préoccupations financières: FT

Les dirigeants du Credit Suisse sont en pourparlers avec ses principaux investisseurs pour les rassurer face aux inquiétudes croissantes concernant la santé financière de la banque suisse, la Le Financial Times a rapportécitant des personnes impliquées dans les discussions.

Un cadre impliqué dans les pourparlers a déclaré au Financial Times que les équipes de la banque s’étaient activement engagées avec ses principaux clients et contreparties au cours du week-end, ajoutant qu’elles recevaient des “messages de soutien” de la part des principaux investisseurs.

actualités liées à l’investissement Plus de ‘TINA:’ Les arguments en faveur de l’investissement en espèces, des obligations à court terme sur ce marché volatil

Les actions du Credit Suisse ont touché de nouveaux plus bas la semaine dernière. Le titre est en baisse d’environ 55 % depuis le début de l’année.

Les spreads des credit default swaps (CDS) de la banque, qui offrent aux investisseurs une protection contre les risques financiers tels que le défaut, ont fortement augmenté vendredi. Ils ont suivi rapporte que le prêteur suisse cherche à lever des capitauxcitant une note de son directeur général Ulrich Koerner.

FT a déclaré que l’exécutif avait nié rapports que le prêteur suisse avait officiellement approché ses investisseurs pour éventuellement lever davantage de capitaux, et a insisté sur le fait que le Credit Suisse “essayait d’éviter une telle décision avec le cours de son action à des niveaux record et des coûts d’emprunt plus élevés en raison des dégradations de la notation”.