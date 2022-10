Le Credit Suisse annonce une restructuration “radicale” avec le soutien saoudien

Londres

CNN Affaires

—



Le Credit Suisse va lever 4 milliards de dollars pour se retirer de Wall Street et redoubler d’efforts dans la gestion des finances des riches du monde, a déclaré jeudi la banque suisse en proie aux scandales.

La société a dévoilé un plan de redressement «radical» qui, selon elle, en ferait «une banque plus forte, plus résiliente et plus efficace». Cet effort signifie qu’il supprimera 9 000 emplois à temps plein d’ici la fin de 2025, avec 2 700 suppressions à venir sous peu.

«C’est un moment historique pour le Credit Suisse», a déclaré le PDG Ulrich Körner dans un communiqué.

Le prêteur a déclaré qu’il avait déjà un engagement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars de la Banque nationale saoudienne, ce qui lui donnerait une participation d’un peu moins de 10 %.

L’annonce n’a pas rassuré les investisseurs, d’autant plus qu’elle s’est accompagnée d’une nouvelle selon laquelle la banque a perdu environ 4 milliards de dollars au troisième trimestre. Les actions de Credit Suisse (CS) ont plongé de 15% dans les échanges du matin à Zurich.

La banque a attribué sa performance financière à la volatilité généralisée du marché et aux turbulences économiques mondiales qui ont poussé les clients à éviter les risques, ainsi qu’à l’exécution de son plan de restructuration.

Le président Axel Lehmann s’est dit convaincu que le Credit Suisse dispose désormais d’un “modèle de réussite”. Il procédera à une refonte radicale de sa banque d’investissement, en se déchargeant d’une énorme partie des actifs risqués, et en scindant CS First Boston, une unité indépendante qui abritera ses marchés de capitaux et ses activités de conseil.

Dans le cadre de ses efforts pour réduire la taille de sa banque d’investissement, le Credit Suisse transférera également «une partie importante» de son groupe de produits titrisés à un consortium d’investisseurs dirigé par Apollo Global Management, la société de capital-investissement. L’unité négocie des titres adossés à des hypothèques et à d’autres prêts.

De plus, le Credit Suisse vise des milliards de dollars de réduction des coûts. La banque a récemment révélé qu’elle cherchait à vendre le célèbre hôtel Savoy à Zurich et a vendu sa participation dans la société fintech Allfunds.

Le prêteur cherche à entamer un nouveau chapitre après une période difficile qui a nui à son entreprise et à sa réputation.

Une erreur très médiatisée a impliqué l’effondrement du fonds spéculatif américain Archegos Capital l’année dernière, qui a coûté 5,5 milliards de dollars au Credit Suisse. Une enquête externe indépendante a par la suite révélé « un échec à gérer efficacement les risques ».

Plus tôt ce mois-ci, les spéculations sur les réseaux sociaux selon lesquelles la banque était au bord de l’effondrement ont envoyé les actions dans une course effrénée.

Les analystes ont déclaré que le Credit Suisse disposait de suffisamment de capitaux pour répondre aux exigences réglementaires et de la liquidité nécessaire pour faire face à un choc potentiel. Mais Credit Suisse a déclaré jeudi qu’il avait été blessé par le tumulte.

Les actifs sous gestion sont tombés à 1,4 billion de dollars, en baisse de près de 54 milliards de dollars au cours du trimestre, les clients ayant retiré leur argent.

“Au cours des deux premières semaines d’octobre 2022, suite à une couverture négative dans la presse et les médias sociaux basée sur des rumeurs erronées, le Credit Suisse a connu un niveau important de sorties de dépôts et d’actifs sous gestion”, a déclaré la banque. “Bien que ces sorties se soient stabilisées depuis cette période, elles ne se sont pas encore inversées.”