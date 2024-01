Le crédit d’impôt pour enfants pourrait-il être élargi en 2024 ?

(NEXSTAR) – Si un projet de loi bipartisan annoncé mardi devient loi, les parents américains seront parmi les principaux bénéficiaires.

Les quelque 78 milliards de dollars de réductions d’impôts serviraient également à étendre le crédit d’impôt pour enfants, ainsi qu’aux crédits d’impôt pour les entreprises, mais le projet de loi se heurte à des difficultés potentielles pour être adopté.

L’annonce a été faite par les présidents des principaux comités de politique fiscale, le sénateur Ron Wyden (Démocrate-Oregon), président de la commission sénatoriale des finances, et le représentant Jason Smith (R-Mo.), président de la Chambre des Voies et Moyens. Comité.

Comment vais-je en bénéficier ?

Le crédit d’impôt pour enfants actuel est de 2 000 $, mais seulement un peu plus de 75 % de cette somme, soit 1 600 $, est remboursable au moment de la déclaration d’impôt.

Les crédits d’impôt remboursables sont toujours versés en espèces une fois que la facture fiscale a été réduite à zéro, tandis que les crédits d’impôt non remboursables ne peuvent être utilisés que pour rembourser une dette fiscale et tout crédit restant sera perdu.

En vertu de la législation proposée, le crédit d’impôt pour enfants augmenterait le crédit d’impôt pour enfants remboursable maximum à 1 800 $ pour les déclarations de revenus de 2023, à 1 900 $ pour l’année suivante et à 2 000 $ pour les déclarations de revenus de 2025.

Vous pouvez demander le crédit d’impôt pour enfants tant que vous avez un enfant avec un numéro de sécurité sociale valable pour travailler aux États-Unis, selon le IRS. Pour déclarer ses impôts en 2023, une personne à charge admissible doit :

Avoir moins de 17 ans à la fin de l’année

Être votre fils, votre fille, votre beau-fils, votre enfant adoptif éligible, votre frère, votre sœur, votre demi-frère, votre demi-sœur, votre demi-frère, votre demi-sœur ou un descendant de l’un d’entre eux (par exemple, un petit-enfant, une nièce ou un neveu)

Ne pas fournir plus de la moitié de leur propre soutien financier au cours de l’année

J’ai vécu avec vous pendant plus de la moitié de l’année

Être correctement déclaré en tant que personne à charge sur votre déclaration de revenus

Ne pas produire de déclaration conjointe avec son conjoint pour l’année d’imposition ou produisez-le uniquement pour demander un remboursement de l’impôt sur le revenu retenu ou de l’impôt estimé payé

produisez-le uniquement pour demander un remboursement de l’impôt sur le revenu retenu ou de l’impôt estimé payé Avoir été citoyen américain, ressortissant américain ou étranger résident américain

Le crédit d’impôt pour enfants est également plafonné aux revenus : les parents qui gagnent plus de 200 000 $ (400 000 $ en cas de déclaration conjointe) ne seront pas éligibles à l’intégralité du crédit d’impôt pour enfants de 2023, mais peut recevoir un crédit partiel.

Le projet de loi bénéficierait principalement aux familles à faible revenu.

“Seize millions d’enfants issus de familles à faible revenu bénéficieront d’une meilleure situation grâce à ce plan, et étant donné le climat politique misérable d’aujourd’hui, c’est une grande affaire d’avoir cette opportunité d’adopter une politique favorable à la famille qui aide tant d’enfants à progresser”, Wyden a déclaré dans un communiqué.

Pendant la pandémie de COVID-19, l’American Rescue Plan a augmenté le crédit d’impôt pour enfants de 2 000 $ à 3 000 $ pour les enfants de plus de 6 ans et de 2 000 $ à 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans. large réduction de la pauvreté des enfants en 2021qui expirera à la fin de cette année.

Tout comme les parents, les propriétaires d’entreprises devraient également bénéficier du nouveau projet de loi, qui permettrait aux entreprises de toutes tailles de déduire immédiatement leurs coûts de recherche et de développement, plutôt que sur une période de cinq ans. Cela permettrait également aux entreprises de déduire entièrement l’achat d’équipement, de machinerie et de technologie. Et le projet de loi offre également plus de flexibilité dans la détermination du montant des emprunts qui peuvent être déduits.

L’argent nécessaire au financement de l’accord proviendrait d’une fin accélérée du programme de l’ère COVID récompensant les entreprises par des allègements fiscaux pour maintenir leurs employés sur leur liste de paie.

Pourrais-je bénéficier d’un allégement fiscal cette année ?

Wyden a déclaré que son objectif était d’obtenir l’approbation de la mesure à temps pour que les entreprises et les familles puissent en bénéficier au cours de la prochaine saison de dépôt des dossiers.

L’Internal Revenue Service commencera à accepter et à traiter les déclarations de revenus le 29 janvier, les législateurs cherchent donc à faire avancer le projet de loi le plus rapidement possible.

Atteindre cet objectif pourrait s’avérer difficile dans la mesure où les législateurs s’empressent déjà de finaliser leurs projets de loi de dépenses et envisagent un projet de loi axé à la fois sur l’aide à Israël et à l’Ukraine et sur l’endiguement du flux de migrants entrant dans le pays par la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Une option serait que les dirigeants de la Chambre et du Sénat attachent la mesure à l’un de ces projets de loi prioritaires.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.