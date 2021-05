Le crédit d’impôt mensuel pour enfants commence le 15 juillet. Établissez des plans pour de l’argent maintenant

lisegagne | E + | Getty Images

Les parents qui attendent avec impatience le début des versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants le 15 juillet devraient commencer à planifier dès maintenant comment ils utiliseront l’argent supplémentaire. Le crédit d’impôt pour enfants a été stimulé par le plan de sauvetage américain, promulgué par le président Joe Biden en mars. Le nouveau crédit bonifié augmente la prestation annuelle par enfant de 17 ans et moins à 3 000 $, contre 2 000 $ pour 2021. Il accorde également une prestation supplémentaire de 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans pour l’année d’imposition 2021. La prestation élargie complète est offerte à tous les enfants de 17 ans et moins dans les familles dont le revenu brut ajusté pour 2020 est inférieur à 75 000 $ pour les parents seuls et 150 000 $ pour un couple marié déposant conjointement, et se termine pour les personnes gagnant 95 000 $ et les couples mariés déposant conjointement 170 000 $ ( même s’ils seraient toujours admissibles au crédit d’impôt ordinaire pour enfants.) Plus de Invest In You :

Comment ce créateur de TikTok de 26 ans gagne plus de 100 000 $ par mois Les paiements mensuels pourraient atteindre 300 $ par mois pour les enfants de moins de 6 ans et 250 $ par mois pour ceux âgés de 6 à 17 ans pour les familles admissibles au crédit complet. Pour l’instant, les paiements mensuels devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, et les familles réclameront le reste du crédit lorsqu’elles produiront leurs impôts de 2021 en 2022. C’est une grosse somme d’argent que de nombreuses familles reçoivent chaque mois. Ceux qui attendent les paiements devraient commencer à réfléchir dès maintenant à ce qu’ils feront de l’aubaine, selon Tania Brown, planificatrice financière certifiée de la région d’Atlanta et coach chez SaverLife, une organisation à but non lucratif axée sur l’épargne. « Une fois que l’argent arrive, les émotions prennent le dessus », a-t-elle déclaré. « Ayez un plan d’action. »

Planifiez maintenant des paiements mensuels Penser à l’avance à la façon dont ils utiliseront l’argent supplémentaire chaque mois peut aider les familles à tirer le meilleur parti de l’argent, a déclaré Brown. « Je commencerais à penser maintenant à ce que leurs plans [are] pour l’argent », a déclaré Brown, ajoutant que la dernière chose qu’elle voudrait, c’est que les familles arrivent à la fin de l’année – lorsque les paiements mensuels sont censés se terminer – et estiment qu’elles ont peu à montrer pour l’aide. Comme pour tout remboursement d’impôt, il n’y a aucune limite sur la façon dont les familles peuvent dépenser l’argent qu’elles reçoivent du crédit d’impôt pour enfants, ce qui donne beaucoup de flexibilité aux gens pour décider comment l’argent supplémentaire peut les aider au mieux, selon leur situation.

Cela changera la donne pour les familles à partir de l’été, mais est temporaire. Nathalie Foster co-président du projet de sécurité économique

C’est important, en particulier pour les familles à faible revenu et celles qui ont été le plus durement touchées par la pandémie, selon Natalie Foster, coprésidente de l’Economic Security Project, une organisation à but non lucratif progressiste de lutte contre la pauvreté. « Les familles savent ce dont elles ont besoin, et les besoins des familles changent de semaine en semaine », a déclaré Foster, ajoutant que les besoins communs peuvent inclure le paiement des réparations de voiture, la garde d’enfants, le loyer, la nourriture et plus encore. « C’est le type de support qui vient sans aucune condition. » Comment les familles obtiendront-elles le crédit En plus de planifier l’utilisation de l’argent supplémentaire chaque mois, les familles doivent s’assurer de savoir comment elles reçoivent le crédit. Pour environ 80% des familles, l’argent sera déposé directement sur le même compte qu’ils ont dit à l’IRS d’utiliser pour leur remboursement d’impôt pour 2020, a indiqué l’agence. D’autres qui n’ont pas sélectionné le dépôt direct lors de la déclaration de revenus de 2020 recevront soit un chèque papier, soit une carte de débit, selon l’IRS. Les familles qui n’ont toujours pas produit de déclarations de revenus 2020 mais qui seraient éligibles au crédit doivent s’assurer de soumettre leurs informations fiscales à l’IRS, même si c’est après la date limite officielle. Cela garantit que l’IRS dispose des informations les plus récentes sur votre famille et où envoyer les prestations dues.