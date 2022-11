Le crédit d’impôt élargi pour enfants a disparu. La bataille sur elle reste.

Alors que la majeure partie de l’aide est allée aux factures, M. Horton a cité deux ruptures par rapport aux normes frugales qui ont donné un coup de pouce aux enfants. L’un était un voyage à Walmart, pour calmer les railleries de leurs camarades de classe sur leurs vêtements de friperie. Un autre était les premières vacances de la famille – une seule nuit dans un parc d’État, où ils ont planté une tente empruntée et fait des s’mores. “J’ai vu chez ma femme et mes enfants un bonheur que je n’avais pas vu depuis longtemps”, a-t-il déclaré. “Je me sentais comme le père de l’année.”

Dans le même temps, M. Horton a reconnu que la fin des paiements avait accéléré le retour au travail de sa femme – un point que les détracteurs du programme souligneraient – ​​et que ses revenus avaient à peu près remplacé l’aide perdue. (Elle travaille à temps partiel pour pouvoir l’aider à s’occuper de lui.) M. Horton a déclaré qu’elle serait retournée au travail de toute façon et que, si les paiements avaient continué comme l’espéraient les supporters, les enfants se porteraient mieux.

“Nous sommes de retour à la lutte quotidienne”, a-t-il déclaré.

De nombreux pays offrent une aide en espèces pour subventionner les frais d’éducation des enfants. Mais historiquement, l’idée a gagné peu de terrain aux États-Unis, où la confiance dans la mobilité ascendante prévalait davantage et où les divisions raciales ralentissaient la croissance de l’État-providence. Pas plus tard que dans les années 1990, un président démocrate, Bill Clinton, a éliminé les garanties d’aide en espèces aux familles pauvres.

L’intérêt croissant pour l’aide familiale est en partie enraciné dans les préoccupations concernant les inégalités. Cela reflète également la science qui a montré l’importance des années de formation et la recherche (résumée dans un rapport influent de 2019) qui a révélé que l’aide gouvernementale aide les enfants à progresser.

Une force improbable a accéléré le mouvement : une réduction d’impôt républicaine. Une loi de 2017 a augmenté le crédit d’impôt pour enfants en doublant sa valeur et en l’étendant aux familles à revenu élevé tout en maintenant les exigences de revenus qui privaient le tiers le plus pauvre des enfants de la totalité des prestations.

Les républicains ont fait valoir que les crédits d’impôt favorisent logiquement les contribuables, mais les démocrates ont vu une iniquité dans une politique pour les enfants qui excluait les enfants qui avaient le plus besoin d’aide. Ils ont cherché à subventionner toutes les familles pauvres et de la classe moyenne, quel que soit l’emploi des parents, et à augmenter les prestations.