Le crédit d’impôt de 40 000 $ pour les entreprises de véhicules électriques peut être facile à obtenir

De plus, le crédit d’impôt pour les gros camions vaut plus d’argent – jusqu’à 40 000 $, contrairement au maximum de 7 500 $ pour les voitures particulières et les petits véhicules électriques commerciaux. “Je pense que ce sera beaucoup plus simple et facile à profiter que le crédit d’impôt pour véhicules légers”, a déclaré Ingrid Malmgren, directrice des politiques chez Plug In America, à propos du crédit d’impôt pour les véhicules électriques commerciaux. “C’est vraiment une excellente occasion pour les propriétaires d’entreprise de réduire les émissions de manière rentable.” Les propriétaires d’entreprise peuvent obtenir le crédit d’impôt pour les véhicules neufs achetés le 1er janvier 2023 ou après. Il est disponible pendant 10 ans, jusqu’à la fin de 2032.

Comment et pourquoi du crédit d’impôt sur les véhicules utilitaires

Voici les bases du crédit pour véhicules utilitaires. L’allégement fiscal est offert aux propriétaires d’entreprise qui achètent un véhicule électrique ou une « machinerie mobile » électrique. y compris pour la construction, la fabrication, la transformation, l’agriculture, l’exploitation minière, le forage ou le boisage. Le véhicule doit faire l’objet d’une déduction pour amortissement, c’est-à-dire qu’il est destiné à un usage professionnel, selon au Service de recherche du Congrès. “Si vous aviez un magasin de fleurs, par exemple, et que vous vouliez obtenir des véhicules de livraison de fleurs, vous achetiez un tas de camionnettes, vous seriez celui qui demanderait le crédit d’impôt”, a déclaré Malmgren. Il existe deux seuils pour le crédit d’impôt commercial : les véhicules qui pèsent moins de 14 000 livres sont admissibles à un maximum de 7 500 $ ; ceux qui pèsent plus que cela se qualifient pour jusqu’à 40 000 $. La ligne de démarcation de 14 000 livres comprend des véhicules utilitaires de classe 4 et plus, ou en grande partie des camions et des autobus de poids moyen et lourd.

Les camions moyens et lourds “sont les consommateurs de carburant et les producteurs de gaz à effet de serre qui connaissent la croissance la plus rapide aux États-Unis”, selon un rapport du département américain de l’énergie de 2019. rapport. Selon le rapport, les camions de classe 3 à classe 8 représentent moins de 5 % du nombre total de véhicules américains sur la route, mais ils représentent 27 % de la consommation annuelle de carburant sur route. L’essence et le diesel représentent bien plus de 90% de la consommation de carburant des véhicules moyens et lourds, a-t-il ajouté. Alors que le marché des véhicules utilitaires électrifiés est “bien en retard” sur celui des véhicules légers, les performances des batteries se sont améliorées et les coûts des batteries ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie, rendant l’électrification des camions et des bus moyens et lourds “plus attrayante”. “, selon le rapport du Département de l’énergie. Techniquement, le crédit d’impôt pour véhicules utilitaires vaut le moindre de : (1) 30 % du prix d’achat du véhicule ; ou (2) le “coût supplémentaire” par rapport à un véhicule à essence similaire. (Le coût différentiel est la différence nette de prix entre le véhicule commercial propre et un véhicule similaire équipé d’un moteur à combustion interne.) Quel que soit le montant de ce calcul, sa valeur ultime est plafonnée à 7 500 $ ou 40 000 $, comme indiqué précédemment.

Certains aspects de l’allégement fiscal ne seront pas clairs jusqu’à ce que le département américain du Trésor et l’IRS publient des directives sur les nouvelles règles, ont déclaré des experts. Par exemple, comment les propriétaires d’entreprise détermineront-ils le prix d’un véhicule à essence comparable pour effectuer une analyse des « coûts supplémentaires » ? Étant donné que l’avantage financier est structuré comme un crédit d’impôt, les propriétaires d’entreprise doivent avoir une obligation fiscale pour en bénéficier. Une mise en garde: les entités exonérées d’impôt peuvent toujours obtenir un avantage financier sous la forme d’un chèque direct du gouvernement, a déclaré Steven Schmoll, directeur de KPMG. De plus, les propriétaires d’entreprise ne peuvent pas doubler leur déduction en obtenant un allégement fiscal du côté des consommateurs (section du code des impôts 30D) et du côté commercial (section du code 45W).

Différences entre les pauses des véhicules électriques commerciaux et grand public

Une différence clé entre les crédits d’impôt commerciaux et à la consommation pour les nouveaux véhicules propres est l’absence d’exigences de fabrication et autres pour le crédit commercial. Pour être admissible à un crédit « véhicules neufs propres » (c’est-à-dire celui qui n’est pas destiné aux propriétaires d’entreprise), l’assemblage final de la voiture doit maintenant avoir lieu en Amérique du Nord. La Direction de l’Energie dispose d’un liste de véhicules répondant à cette norme. Certaines règles supplémentaires entrent en vigueur en 2023. Premièrement, il y a des plafonds de revenus. Un crédit d’impôt n’est pas disponible pour les personnes seules revenu brut ajusté modifié de 150 000 $ et plus. Le plafond est plus élevé pour les autres – 225 000 $ pour les chefs de famille et 300 000 $ pour les couples mariés qui produisent une déclaration de revenus conjointe. (Le critère s’applique au revenu de l’année en cours ou de l’année précédente, selon la valeur la moins élevée.)

