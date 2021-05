Le crédit de rétention des employés est un allégement fiscal important. Ce qu’il faut savoir

Au cours de l’année dernière, les législateurs ont adopté de nombreux allégements fiscaux pour les entreprises en raison de la pandémie de coronavirus.

À présent, l’administration Biden encourage les entreprises les plus touchées à profiter d’un allégement fiscal particulièrement important, le crédit de rétention des employés.

Le crédit de rétention des employés a été établi pour la première fois en mars 2020 dans la loi CARES et a été étendu depuis dans la loi de secours de décembre et la loi américaine sur le plan de sauvetage signée en mars.

Plus de 30000 petites entreprises ont réclamé plus d’un milliard de dollars via le crédit cette année, a déclaré lundi la Maison Blanche. Néanmoins, l’administration Biden souhaite accroître la notoriété du programme et a déclaré que le département du Trésor publierait de nouvelles orientations sur le crédit cette semaine.

Voici ce que les entreprises doivent savoir.

Comment fonctionne le crédit

Le crédit de rétention des employés 2020 donne aux entreprises admissibles un crédit d’impôt remboursable de 50% jusqu’à concurrence de 10 000 $ en salaire admissible versé par employé en 2020. Cela signifie que les entreprises admissibles peuvent recevoir un crédit allant jusqu’à 5 000 $ par employé pour l’année dernière.

L’American Rescue Plan Act, promulgué en mars, a élargi encore davantage le crédit, rendant plus d’entreprises potentiellement éligibles et repoussant le moment où elles pourraient réclamer le crédit jusqu’à la fin de l’année. En 2021, les entreprises admissibles peuvent déduire jusqu’à 70% d’un maximum de 10000 $ de salaire admissible versé par employé et par trimestre, ce qui porte le montant annuel total du crédit potentiel à 28000 $ par employé cette année.