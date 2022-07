Le prochain événement Samsung Unpacked, où nous verrons la nouvelle vague de pliables, se rapproche. Parce que le temps passe rapidement, nous avons pensé vous rappeler que vous pouvez toujours faire cette chose quelque peu idiote de réservation Samsung, où ils demandent votre nom en échange de 200 $ de crédit à dépenser pour beaucoup de choses amusantes si vous achetez leur nouveau Téléphone (s.

Pour ce lancement Unpacked le 10 août, nous considérons le Galaxy Flip 4 et le Galaxy Fold 4 comme des appareils que vous réserverez. Mais quand je dis “réserver”, cela ne signifie pas que vous vous engagez à ne pas donner à Samsung votre nom et votre adresse e-mail. Si ces téléphones sont annoncés et que vous n’en voulez pas, vous n’avez pas besoin de les acheter.

Cependant, en passant par ce système de réservation, vous mettez votre nom sur une liste pour ce crédit bonus spécial de 200 $ à dépenser sur, par exemple, une Galaxy Watch 5 ou Galaxy Buds 3, pour aller avec votre Fold 4 ou Flip 4. Vous voyez, c’est ce que je veux dire par bizarre. Quoi qu’il en soit, le fait est que s’il y a une chance que vous achetiez l’un des nouveaux pliables et que vous aimez l’idée d’y attacher de nouveaux accessoires de Samsung, la réservation est la clé.

Samsung accordera probablement encore aux gens une sorte de crédit s’ils ne réservent pas, mais dans le passé, cela n’a pas été de la même valeur.

Samsung promet également que les personnes qui réservent “profiteront des valeurs d’échange instantanées en ligne les plus élevées” et pourront “personnaliser leur style avec des couleurs exclusives”. Ceux-ci ne sont en fait pas liés au système de réservation, mais bon, cela semble plus sophistiqué de cette façon.

Réservez votre Galaxy pliable et un crédit de 200 $

Lisez le message d’origine : le crédit de réservation de 200 $ de Samsung est toujours là pour être pris