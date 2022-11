Le créateur partage les secrets des coulisses de son contenu vidéo

TORONTO-

Des millions de personnes ont vu Kevin Parry se transformer en ballons ou disparaître dans un éternuement. L’homme de Toronto est un animateur en stop-motion et un «assistant vidéo» autoproclamé qui crée des vidéos incroyables destinées à être aussi crédibles que possible.

“C’était vraiment, ‘Comment puis-je faire la vidéo Internet la plus rapide, la plus percutante et la plus surprenante?'”, Dit Parry à propos d’une vidéo publiée sur Twitter en 2021 qui a depuis accumulé près de 20 millions de vues. mon visage, alors ça te saisit tout de suite.

Chacune des vidéos d’effets visuels de Parry – qui incluent tomber vers un comptoir et se transformer en banane – prend entre deux et trois jours à faire.

“Vous êtes en quelque sorte en train de collecter des séquences”, explique Parry. “Alors je vais me filmer en train de tomber sur des coussins, et maintenant je ne peux plus avoir les coussins là donc je vais filmer le sol. Et qu’en est-il de mon ombre pendant que je tombe ? Je vais donc me filmer en train de planer au-dessus du sol pour capter l’ombre.

C’est cette attention aux détails qui se traduit par des vidéos qui laissent les téléspectateurs se gratter la tête.

« C’est assez logique quand on y pense. Vous commencez en quelque sorte à démêler le puzzle et à comprendre comment vous allez ajouter tous ces éléments et reconstituer un plan homogène.

Après avoir obtenu son diplôme du Sheridan College, Parry a commencé à travailler dans des films d’animation tout en créant ses propres vidéos en parallèle. Bientôt, il eut suffisamment de clients et de followers sur les réseaux sociaux pour démarrer sa propre entreprise, imaginant des animations en stop-motion pour des entreprises comme Intel et Lego.

« Les entreprises disent en gros : ‘Faites ce que vous voulez’ », dit-il. “Ils m’embauchent pour faire ce que je fais, donc je peux être aussi créatif que possible.”

Une grande partie de son travail client implique l’animation en stop-motion, l’une des principales façons dont les effets spéciaux ont été créés à Hollywood avant les ordinateurs.

“Le stop-motion est assez simple”, déclare Parry. « Vous avez un objet, vous prenez une photo. Vous le déplacez et vous prenez une autre photo. Lorsque vous lisez ces images à grande vitesse, il semble que l’objet ait son propre esprit. »

dit Parry, rêvant toujours de quelque chose. Il a même recréé l’intro de Netflix en utilisant 30 $ de fil.

“Les défis avec les effets visuels sont si incroyablement précis”, dit-il, bien qu’il admette qu’il apprécie l’attention minutieuse portée aux détails nécessaires pour réaliser ces vidéos.

“Vous pouvez sentir cette qualité artisanale, de la main de l’artiste”, dit-il. “Lorsque vous voyez un objet rebondir, vous savez que quelqu’un l’a touché, déplacé et qu’il a fallu des jours ou des semaines pour le créer.”