Le créateur original de Flappy Bird affirme qu’il n’a rien à voir avec le nouveau jeu

La Fondation Flappy Bird n’a pas précisé dans son annonce que Nguyen était impliqué, mais elle s’appuie certainement sur la nostalgie pour promouvoir le jeu. Plus de la moitié des première bande annonce s’attarde sur la montée en popularité du jeu et la déception de sa disparition brutale en 2013, avant de déclarer que « En 2024, Flappy Bird volera à nouveau. »

Quant à la partie crypto de ce puzzle, le chercheur en cybersécurité Varun Biniwale a souligné pages cachées de la Oiseau Flappy site Web qui indique qu’il pourrait y avoir un tel composant dans le lancement du jeu. Une page qui semble avoir été supprimée (et qui est archivé ici) dit Oiseau Flappy « volera plus haut que jamais sur Solana alors qu’il s’élance vers le Web 3.0 », et a invité les joueurs à « construire, créer, jouer et miser pour posséder ».