Le créateur et star de « Yellowstone » Kelly Reilly n’était pas d’accord sur le scénario de Beth Dutton pour l’émission à succès

L’actrice de « Yellowstone » Kelly Reilly et le créateur de la série, Taylor Sheridan, n’étaient pas toujours d’accord sur le scénario de son personnage.

Sheridan ne révèle pas à l’avance les détails du scénario au casting, ce qui, selon Reilly, rend l’ensemble du processus « fascinant ».

« J’y arrive presque de la même manière que le public », a déclaré Reilly dans un clip inclus dans les versions Blu-ray et DVD de la première partie de la saison cinq, selon Insider. « Je veux dire, j’ai mes espoirs et mes pensées pour le personnage. De plus, comme je la joue depuis plus de cinq ans maintenant, j’ai l’impression de la connaître si bien, mais j’apprends encore. »

« Il y a encore des choses que je lis, et je ne m’y attendais pas, ou parfois je souhaite autre chose pour elle, mais c’est la même chose que le public », a expliqué l’actrice.

‘YELLOWSTONE’ SE TERMINANT APRÈS LA DEUXIÈME MOITIÉ DE LA SAISON CINQ AU MILIEU DU DRAME DE KEVIN COSTNER

« Nous sommes tous en quelque sorte redevables à la vision du conteur, et nous servons l’histoire », a poursuivi Reilly. « Qui sait ce qui va se passer ? Je trouve ça excitant en tant qu’acteur. »

La première partie de la saison cinq a été créée le 25 mai. Elle comportait huit épisodes et suivait le personnage de Costner alors qu’il gérait la vie en tant que gouverneur du Montana et les défis inattendus que ce rôle apporte à sa famille d’éleveurs.

On ne sait pas encore quand la deuxième partie de la saison cinq sera diffusée, car il y a eu des conflits d’horaire et des revers en raison des grèves en cours à Hollywood. La saison complète cinq aura 14 épisodes.

La série à succès, créée par Sheridan, est diffusée depuis 2018.

Après le Spectacle dirigé par Costner est devenu un succès retentissant, le service de streaming Paramount + a commandé la série « 1923 », sur les racines de la famille Dutton. En février 2022, le service a également annoncé que la première préquelle, « 1883 », serait de retour pour une deuxième saison. Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill sont parmi ses stars.

Paramount + a également confirmé une autre émission dérivée mettant en vedette Matthew McConaughey.

Sheridan avait précédemment déclaré au Hollywood Reporter que McConaughey était un « candidat naturel » pour une émission.

« Nous avons eu quelques conversations au fil des ans et avons craché quelques idées », a révélé Sheridan. « Puis il a commencé à regarder ‘Yellowstone’ et y a répondu. Il s’est dit : ‘Je veux faire ça.’ Et par « ça », il voulait dire plonger dans un monde brut se heurtant au monde moderne. Et puis j’ai dit : « Mon pote, on peut le faire. » »

Mariah Haas de Fox News Digital a contribué à ce rapport.