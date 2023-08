Le créateur du premier iPhone avec USB-C imprime en 3D une coque transparente AirPods Pro

Vous vous souvenez peut-être de Ken Pillonel comme de la personne qui a installé un port USB-C sur un iPhone X. Ken a également travaillé sur des projets AirPods Pro et a récemment déployé beaucoup d’efforts pour les rendre réparables, étant donné qu’ils ont obtenu un 0/10. score de réparabilité d’iFixit, c’était tout un défi.

Dans un vidéo précédente, Ken a recréé les pièces en plastique du boîtier des AirPods Pro et imprimé en 3D un kit de remplacement complet en blanc. Mais si vous pouviez imprimer une coque en 3D, vous pouvez l’imprimer dans n’importe quelle couleur, même sans couleur du tout !

Voici le résultat final, que vous pouvez reproduire si vous possédez une imprimante 3D SLA et de la résine transparente. Un certain post-traitement est nécessaire, comme nettoyer les pièces avec de l’IPA, les poncer et leur appliquer une ou deux couches de vernis transparent pour obtenir une finition lisse et transparente.

D’ailleurs, ce faisant, vous avez également le choix entre réutiliser le port Lightning standard ou le remplacer par le mod USB-C de Ken. De cette façon, les anciens AirPod peuvent correspondre à la prochaine série d’iPhone 15. Quoi qu’il en soit, cette conception utilise des vis au lieu de de la colle pour faciliter la réparation sur toute la ligne.

Voici un montage rapide pour le boîtier transparent AirPods Pro :

Vous pouvez également trouver des instructions étape par étape sur Le blog de Ken. Juste avertissement : c’est un processus assez complexe, vous aurez donc besoin de beaucoup d’expérience en impression 3D à votre actif pour recréer ce projet.