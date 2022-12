Le créateur du poulet Tikka Masala, Ali Ahmed Aslam, est décédé à 77 ans

Un chef de Glasgow, qui prétend avoir inventé le poulet au curry tikka masala, est décédé à l’âge de 77 ans, a annoncé mercredi un membre de sa famille. Ahmed Aslam Ali, qui a inventé le plat en improvisant une sauce à base d’une boîte de soupe à la tomate dans son restaurant Shish Mahal dans les années 1970, est décédé lundi matin, a annoncé son neveu Andleeb Ahmed. “Il déjeunait tous les jours dans son restaurant”, a déclaré Ahmed.

« Le restaurant était sa vie. Les chefs lui préparaient du curry. Je ne sais pas s’il mangeait souvent du poulet tikka masala.

Ahmed a déclaré que son oncle était un perfectionniste et très motivé.

“L’année dernière, il était malade et je suis allé le voir à l’hôpital le jour de Noël”, a déclaré Ahmed.

« Sa tête était affaissée. Je suis resté 10 minutes. Avant que je parte, il a levé la tête et m’a dit que tu devrais être au travail.

Dans une interview en 2009, Ali a déclaré qu’il avait trouvé la recette du poulet tikka masala après qu’un client se soit plaint que son poulet tikka était trop sec.

« Le poulet tikka masala a été inventé dans ce restaurant. Nous avions l’habitude de faire du poulet tikka, et un jour un client a dit : ‘Je prendrais de la sauce avec ça, c’est un peu sec’ », a déclaré Ali.

« Nous avons pensé qu’il valait mieux faire cuire le poulet avec de la sauce. Donc, à partir d’ici, nous avons cuisiné du poulet tikka avec la sauce qui contient du yaourt, de la crème et des épices.

Le plat est devenu le plat le plus populaire dans les restaurants britanniques.

Bien qu’il soit difficile de prouver définitivement l’origine du plat, il est généralement considéré comme un curry adapté aux goûts occidentaux.

Ali a déclaré que le poulet tikka masala est préparé selon le goût du client.

“Habituellement, ils ne prennent pas de curry chaud, c’est pourquoi nous le cuisinons avec du yaourt et de la crème”, a-t-il déclaré.

Les partisans de la campagne visant à accorder au plat le statut de protection soulignent le fait que l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Robin Cook, l’a un jour décrit comme un élément crucial de la culture britannique.

“Le poulet tikka masala est désormais un véritable plat national britannique, non seulement parce qu’il est le plus populaire, mais aussi parce qu’il illustre parfaitement la manière dont la Grande-Bretagne absorbe et adapte les influences extérieures”, a déclaré Cook dans un discours de 2001 sur l’identité britannique.

Ali, originaire de la province du Pendjab au Pakistan, a déménagé avec sa famille à Glasgow en tant que jeune garçon avant d’ouvrir Shish Mahal dans l’ouest de Glasgow en 1964.

Il a dit qu’il voulait que le plat soit un cadeau à Glasgow, pour redonner quelque chose à sa ville d’adoption.

En 2009, il a fait campagne sans succès pour que le plat obtienne le statut d’« appellation d’origine protégée » par l’Union européenne, aux côtés de champagne, de jambon de Parme et de feta grecque.

Le député Mohammad Sarwar a déposé une motion à la Chambre des communes en 2009 appelant à la protection de l’UE.

Ali laisse une femme, trois fils et deux filles.

