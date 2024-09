Le créateur du drame Menendez, Ryan Murphy, répond aux critiques de sa famille

Ryan Murphy, le créateur de Monsters: The Lyle et Erik Menendez Story sur Netflix, a qualifié la réaction négative de leur famille au drame, à propos de deux frères qui ont tué leurs parents, de « au mieux prévisible ».

Un jury les a déclarés coupables et les deux hommes ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de complot de meurtre en 1996, et ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Les frères, âgés de 18 et 21 ans au moment des meurtres de 1989, ont abattu leurs riches parents Jose et Kitty Menendez à bout portant dans leur manoir de Beverly Hills.

Ils ont ajouté : « Nous les aimons et, aujourd’hui encore, nous sommes proches d’eux. Nous savons également ce qui s’est passé dans leur maison et les vies incroyablement turbulentes qu’ils ont endurées.

La déclaration de la famille dit également : « La diffamation d’Erik et Lyle, qui sont nos neveux et cousins, sous le couvert d’un ‘récit narratif’, est répugnante. »

L’émission met en vedette Cooper Koch et Nicholas Alexander Chavez dans le rôle des frères, et Javier Bardem et Chloe Sevigny dans le rôle de leurs parents.

Murphy est également le réalisateur, scénariste et producteur de séries telles que Glee, Pose, The Watcher, Feud, American Horror Story, Hollywood et Ratched, et il a créé Monsters avec Ian Brennan, qui a co-créé Glee.

La série était aurait eu 12,3 millions de vues lors de son premier week-end de sortie, bien que l’on ne sache pas combien de téléspectateurs individuels ou de foyers cela représente, car il est réparti sur neuf épisodes.

Murphy pense que la série est « la meilleure chose qui soit arrivée aux frères Menendez en 30 ans », a rapporté Variety.

« Des millions de personnes à travers le monde en parlent désormais. Il y aura un documentaire sur eux qui sortira dans deux semaines, également sur Netflix. »

Il a ajouté que cela « pose des questions vraiment difficiles », comme celles de savoir si ces personnes devraient bénéficier d’un nouveau procès, devraient-elles être libérées, si les gens devraient être enfermés à vie et « n’y a-t-il jamais aucune chance de réhabilitation ?

« Cela donne à ces frères un autre procès devant le tribunal de l’opinion publique. D’après ce que je peux dire, cela a vraiment ouvert la possibilité que ces preuves qu’ils prétendent avoir, peut-être qu’il y ait une voie à suivre pour eux. »

Le producteur a ajouté qu’il pensait que si le procès avait eu lieu aujourd’hui, les frères auraient peut-être reçu une accusation d’homicide involontaire moindre et une peine plus légère.

Cooper Koch, qui incarne Erik, a déclaré à Variety jeudi qu’il lui avait parlé pour la première fois la veille de la sortie de la série par Netflix.

L’acteur a également déclaré avoir rencontré ses deux frères environ une semaine plus tard, rejoignant Kim Kardashian lors d’une visite aux détenus pour discuter de la réforme pénitentiaire.

Kardashian visite déjà les prisons pour explorer les informations sur les programmes de réadaptation, qu’elle partage sur ses programmes.

Mais Murphy a déclaré à Variety qu’il n’avait « aucun intérêt » à parler aux frères, même s’il pensait que c’était « très bien » que Koch ait une relation avec eux, et il pensait que Kardashian « fait le travail de Dieu ».

« Je crois en tout ce en quoi elle croit. Je ne sais pas ce que je leur dirais. Que leur demanderais-je ? Je connais leur point de vue », a-t-il ajouté.