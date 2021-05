Le créateur du dîner du vendredi soir confirme la fin de l’émission après la mort de Paul Ritter sans plus de nouveaux épisodes

Le dîner du vendredi soir est officiellement terminé – sans nouvel épisode en préparation, a confirmé le créateur de l’émission.

La nouvelle intervient juste un mois après la mort de l’homme de premier plan, Paul Ritter, décédé en avril à l’âge de 54 ans d’une tumeur au cerveau.

Le dîner du vendredi soir est officiellement terminé[/caption]

S’exprimant après la perte, le créateur Robert Popper a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de continuer la série sans lui, et a estimé que la série avait de toute façon atteint sa fin naturelle.

Il expliqué à LadBible: «Je pensais que ce serait la fin, parce que je ne voulais pas faire une série où ils avaient des enfants et des bébés, et Jim aurait sept chiens, aussi, comme, le chien le plus étrange du monde que vous ne pourriez pas trouver sept de.

«Alors ça allait être la fin, oui.»

Le dîner du vendredi soir a suivi le dîner de Shabbat hebdomadaire de la famille juive de la classe moyenne, les Goodman – et les bouffonneries qui venaient à chaque repas de famille.

La nouvelle arrive juste un mois après la mort de l’acteur principal Paul Ritter[/caption]

Le dernier épisode a vu les deux fils annoncer que leurs copines étaient enceintes[/caption]

Ritter a joué le père Martin, avec Tamsin Greig jouant sa femme Jackie.

Simon Bird et Tom Rosenthal ont joué les frères Jonny et Adam qui se chamaillaient, Mark Heap faisant de fréquentes visites en tant que voisin étrange mais solitaire, Jim.

La série humoristique de Channel 4 s’est terminée sur une bonne note en mai 2020 avec la révélation que les copines d’Adam et de Jonny étaient enceintes.

Une spéciale célébrant la série diffusée ce vendredi[/caption]





Considérant les annonces comme un bon point d’arrêt, Robert a expliqué qu’il pensait qu’il était temps d’abandonner la série.

Une spéciale célébrant l’anniversaire du dîner du vendredi soir est prévue pour ce vendredi soir et mettra en vedette la dernière interview de Ritter, aux côtés de ses membres de la distribution.





Tamsin Greig a confirmé que sa participation avait été faite malgré sa santé malade, et elle a dit à Metro: «Malheureusement, au moment de la réalisation du documentaire, Paul était assez malade et pour être honnête – et ne le dites pas aux producteurs – mais j’ai essayé de le persuader de ne pas faire l’interview.

«Mais c’est un témoignage du courage, de la générosité, de la dignité de Paul et de son manque total de vanité qu’il a voulu participer au documentaire, faire une interview et vraiment célébrer ce petit monde dont il a fait partie et qu’il a tant apprécié. au cours des années. »