Le créateur d’OnlyFans emprisonné — RT Games & Culture

Un créateur d’OnlyFans du nom de Titus Low a été condamné à trois semaines de prison après qu’un tribunal de Singapour l’a reconnu coupable d’avoir enfreint une ordonnance de la police de rester en dehors du site Web d’abonnement pour adultes pour avoir enfreint les lois sur l’obscénité.

Le jeune homme de 22 ans, qui produisait du contenu homoérotique sur le site, a été arrêté en décembre dernier après que plusieurs de ses vidéos ont été divulguées en ligne et qu’une a été trouvée sur le téléphone d’une fille de 12 ans. Dans une interview accordée au Times plus tôt cette année, Low a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il n’était pas responsable de la diffusion publique de son contenu, qui, selon les règles d’OnlyFans, est uniquement destiné à être accessible en privé aux abonnés payants.

Le créateur a finalement plaidé coupable à des accusations de transmission de matériel obscène et de refus de rester en dehors de la plate-forme, devenant ainsi le premier créateur OnlyFans à Singapour à être condamné pour avoir utilisé le site Web. Outre la peine de prison, il a également été condamné à payer une amende de 3 000 dollars singapouriens (2 000 dollars). Sa peine débutera le 26 octobre, selon son avocat qui s’est entretenu avec CNN.

Après avoir reçu sa peine, Low a écrit sur son compte Twitter qu’il était “Je suis content que ce soit enfin terminé” et s’est dit prêt à commencer “un nouveau chapitre” dans sa vie. « Des erreurs ont été commises. Cela fait partie du processus d’apprentissage de la vie, je suppose ? »

Alors… je suis allé au tribunal aujourd’hui. Je dois faire 3 semaines et une amende de 3k mais je suis content que ce soit enfin terminé. Prêt à commencer un nouveau chapitre de la vie 🙏Des erreurs ont été commises. Une partie du processus d’apprentissage de la vie, je suppose? pic.twitter.com/ZhDCnkq6Dg – Titus Low (@tituslow22) 12 octobre 2022

Bien que regarder du matériel pornographique ne soit pas contraire à la loi à Singapour, la vente, la production et la possession de ce contenu sont considérées comme illégales et entraînent des peines de prison pouvant aller jusqu’à deux ans et des amendes pouvant aller jusqu’à 80 000 dollars. OnlyFans a gagné en popularité dans le pays, et il y aurait plus d’une centaine de créateurs singapouriens qui publient actuellement sur la plateforme.