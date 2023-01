Le créateur d’Instagram crée quatre versions de la chanson ‘Pathaan’ ‘Besharam Rang’

« Pathaan » a connu un certain succès avec toute la nation unie pour célébrer le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran. Le film s’était retrouvé au milieu d’une controverse avec la chanson ” Besharam Rang ” mettant en vedette SRK et Deepika Padukone lors de sa sortie, beaucoup appelant à son boycott. Les fans, cependant, n’ont évidemment pas été découragés. Malgré la controverse initiale, les collections au box-office de “Pathaan” ont explosé après le jour de l’ouverture.

Aujourd’hui, le musicien et créateur d’Instagram Anshuman Sharma a proposé quatre versions de “Besharam Rang” dans différents styles musicaux : Bollywood des années 70, Afro/Amapiano, House et R&B.

Mât . Surtout woh 70’s waala 0:08 sec pe. Le waala des années 70 était très similaire à quelque chose que j’écoutais (naturellement) dans ma tête, la première fois que j’écoutais la chanson. Ça sonne encore mieux maintenant. https://t.co/fRz5QIbs8w— Yogita Mulye (@yogitamulye) 25 janvier 2023

Anshuman est connu pour prêter des rebondissements prêts à l’emploi aux chansons populaires. Il fait également de petits sketchs sur la façon de sonner comme un chanteur en particulier, en particulier ceux qui sont populaires sur Instagram Reels comme Ritviz et Anuv Jain.

Les chansons d’Anuv Jain, qui ont commencé comme de la musique indie hindi, sont rapidement devenues un incontournable pour Instagram Reels. Que ce soit Baarishein, Riha ou Alag Aasmaan, il s’avère que la musique de Jain a quelques éléments en commun pour toutes les chansons – un peu un modèle, si vous voulez. Chaque artiste a tendance à en avoir un. Anshuman a montré à tout le monde comment faire une chanson d’Anuv Jain en deux minutes, mais avec une touche “namkeen”.

La première étape consiste à prendre des choses organiques comme “gul”, “mishri”, “aasmaan” et bien, “namkeen”. La seconde implique des mots comme “meherbaaniyan”, “saazish”, “uljhan”, etc. et une tentative de son profond ; la troisième étape a tout à voir avec Ed Sheeran et l’adorer. L’étape 4 consiste à jouer quelques accords de base et la dernière étape est tout mettre ensemble. Regardez-le ici.

