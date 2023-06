Le créateur d’Il Makiage, Oddity, a demandé à être rendu public

La société de beauté et de technologie Oddity, qui gère les marques Il Makiage et Spoiled Child, a déposé une demande d’introduction en bourse vendredi alors que le marché des introductions en bourse autrefois gelé se réchauffe.

La société basée en Israël prévoit de négocier sur le Nasdaq en utilisant le ticker ODD. La société n’a pas immédiatement précisé le prix de l’offre.

Lancée en 2018 par le duo frère et sœur Oran Holtzman et Shiran Holtzman-Erel, Oddity utilise les données et l’IA pour développer des marques et faire des recommandations de produits sur mesure pour les clients.

Lors d’une interview plus tôt cette année, le directeur financier mondial de la société, Lindsay Drucker Mann, un ancien cadre de Goldman Sachs, a déclaré à CNBC qu’Oddity gagne de l’argent et se développe, même dans un environnement macroéconomique difficile qui s’est avéré de plus en plus risqué pour les détaillants purement numériques.

À l’époque, Oddity partageait ses mesures financières avec CNBC. Depuis son lancement aux États-Unis, il a atteint la rentabilité et a généré 395 millions de dollars de revenus bruts et 500 millions de dollars de ventes en 2022, a-t-il déclaré.

En moyenne, les ventes brutes d’Oddity ont doublé chaque année depuis 2018, a indiqué la société.

Dans La première année de l’enfant gâté sur le marché, la nouvelle marque a rapporté 48 millions de dollars de ventes brutes, ce qui n’inclut pas les retours.

L’entreprise cherche à perturber un marché longtemps dominé par les détaillants traditionnels en remplaçant l’expérience en magasin par des recommandations de produits basées sur l’intelligence artificielle et les données.

Au cœur de son modèle commercial se trouve sa technologie propriétaire – y compris la technologie développée par un ancien responsable de la défense israélienne – et les milliards de points de données qu’il a collectés auprès de ses millions d’utilisateurs.

Au-delà du développement de nouveaux produits et marques, Oddity essaie également de rendre les produits de beauté plus efficaces, a déclaré la société.

Fin avril, il a annoncé qu’il investissait plus de 100 millions de dollars pour acquérir la startup de biotechnologie Revela et ouvrir un laboratoire basé aux États-Unis.

La fusion a apporté à Oddity une équipe de scientifiques chargée de créer de toutes nouvelles molécules, utilisant l’intelligence artificielle, qui peuvent être utilisées dans ses marques de cosmétiques et ses futures gammes.

En 2021, Oddity acquis Voyage81une start-up d’imagerie computationnelle basée sur l’IA fondée en 2019 par Niv Price, l’ancien responsable de la recherche et du développement de l’une des unités technologiques d’élite des Forces de défense israéliennes, avec le Dr Boaz Arad, le Dr Rafi Gidron et Omer Shwartz .

La technologie est capable de cartographier et d’analyser les caractéristiques de la peau et des cheveux, de détecter les flux sanguins faciaux et de créer des cartes de mélanine et d’hémoglobine à l’aide d’un appareil photo de smartphone ordinaire.

Le dépôt intervient après un an et demi de sécheresse sur le marché de l’introduction en bourse, qui commence tout juste à s’ouvrir et à montrer des signes de pousses vertes.

Plus tôt ce mois-ci, la chaîne de restaurants méditerranéens Cava est devenue publique et ses actions ont grimpé jusqu’à 117 % lors de ses débuts sur le marché.

« [In 2022] les investisseurs ne voulaient pas s’approcher des introductions en bourse, mais maintenant qu’ils gagnent à nouveau de l’argent et que les émetteurs voient qu’ils peuvent atteindre des valorisations proches de décentes, je pense que cela ramène les gens sur le marché », a déclaré Matt Kennedy, un stratège principal du marché des introductions en bourse pour Renaissance Capital.

« Le secteur de la consommation se prête à ces périodes où les investisseurs peuvent voir un modèle commercial qu’ils comprennent, une entreprise qu’ils connaissent peut-être et aussi une entreprise généralement rentable ou presque rentable, de préférence en croissance. »