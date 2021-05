Le créateur d’histoire Lewis Hamilton célèbre un siècle de Polonais

Champion du monde Lewis Hamilton a fêté sa 100e pole samedi après avoir réalisé le meilleur temps en qualifications pour la Grand Prix d’Espagne et a déclaré: « C’est comme ma première! ». Le dernier jalon du pilote Mercedes le place 32 d’avance sur Michael Schumacher dans le tableau des pôles de tous les temps et le laisse en première position pour assurer une 98e victoire record dans la course de dimanche. Je me souviendrai toujours de celui-là », a déclaré Hamilton rayonnant après avoir atteint un triple chiffre. «Je ne peux pas croire que nous sommes à 100 ans et c’est aux hommes et aux femmes de l’usine qui ne cessent de relever la barre. Le soutien que j’ai, c’est un rêve de travailler avec ces gars-là. Qui aurait pensé qu’à la fin de 2012, lorsque nous avons pris la décision de devenir partenaire, nous nous qualifierions à 100 ans. Je me sens humble et reconnaissant – c’est comme ma première! «

Aux côtés du Britannique de 36 ans, au premier rang de Barcelone, se trouve son rival pour le titre Red Bull, Max Verstappen.

Hamilton a atteint son siècle 14 ans après avoir obtenu sa première pole au Grand Prix du Canada en 2007, qu’il a ensuite remporté pour faire le premier pas sur la voie pour devenir le pilote le plus titré de Formule 1.

Il a égalisé et a dépassé le record de 91 victoires de Schumacher la saison dernière et mène le classement des pilotes cette saison alors qu’il vise une huitième couronne mondiale sans précédent.

Verstappen, huit points derrière Hamilton dans la bataille pour la couronne des pilotes après les trois premières courses, a enfin une voiture capable de monter un défi de titre sérieux.

‘IL SERA PROCHE’

Le pilote néerlandais est arrivé à 0,036 seconde du tour le plus rapide de Hamilton samedi pour le rejoindre en tête de la grille du circuit de Montmelo, avec Valtteri Bottas dans la deuxième Mercedes et Charles Leclerc pour Ferrari sur la deuxième ligne.

Verstappen, qui effectuera son 100e départ pour Red Bull dimanche, a déclaré: «Nous savons qu’ils (Mercedes) sont difficiles à battre ici. Pour être aussi proche, nous pouvons être satisfaits de cela. «

Bottas n’était en aucun cas en train de mettre son cou sur la ligne quand il a prédit que « je pense que ce sera proche entre nous et Red Bull ».

Hamilton a un superbe record en Catalogne, remportant la course au cours de chacune des quatre dernières années avec cinq victoires en tout.

Dans la ligue des polesetter de tous les temps, le héros de l’enfance de Hamilton, feu Ayrton Senna, est à la troisième place avec 65 ans, puis vient Sebastian Vettel sur 57 avec Jim Clark et Alain Prost sur 33 chacun.

Vettel doit se contenter de la septième ligne de la grille de dimanche après avoir enregistré le 13e temps de qualification le plus rapide.

En tête de la troisième ligne, Esteban Ocon pour Alpine et son coéquipier Ferrari de Leclerc, Carlos Sainz, avec Daniel Ricciardo (McLaren) et Sergio Perez dans la deuxième Red Bull occupant la quatrième ligne.

Un clip vidéo de la conférence de presse qu’Hamilton a donnée après sa toute première pole au Canada a fait surface sur Twitter après les qualifications de samedi.

Dans ce document, un jeune Hamilton a déclaré aux journalistes: «Je n’ai jamais vraiment été un pilote qui s’en tient à la pole» – 99 pole positions plus tard, il ne savait pas à quel point il pouvait avoir tort.

