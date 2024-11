Le créateur des costumes de Peaky Blinders avait 60 ans

Stephanie Collie, la costumière britannique vénérée qui a travaillé sur Peaky Blinders, gâteau en couches et Verrouillage, Stock et deux barils fumants est décédé le 26 octobre d’un cancer au St Christopher’s Hospice de Londres. Elle avait 60 ans et avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale six mois plus tôt.

De grandes stars avec lesquelles Collie a travaillé au fil des années, notamment Daniel Craig, Samuel L. Jackson et Cillian Murphy, lui ont rendu hommage. Son agence, Casarotto Ramsay & Associates, la qualifie de « costumière britannique très acclamée et primée pour plusieurs séries télévisées et longs métrages tout au long d’une longue et distinguée carrière ».

Né dans le Cheshire en 1963, Collie a commencé à travailler dans la salle de couture de la BBC avant de devenir assistant vestimentaire de Kenneth Branagh sur Beaucoup de bruit pour rien au début des années 1990.

Sa grande chance est venue en concevant les costumes du film de Guy Ritchie. Serrure, crosse et deux barils fumants en 1998, et elle a acquis une réputation pour sa capacité à donner vie aux looks de gangster et d’époque.

Cela s’est à nouveau concrétisé avec son travail sur Craig, vedette Gâteau étagé et sur la première saison de Peaky Blinders, ce dernier a marqué le début d’une mini révolution de la mode et a valu à Collie un RTS Award.

VIDÉO RELATIVE À LA DATE LIMITE :

Les crédits plus récents incluent Argylle, le garde du corps du Hitman, Londres est tombé et Ma Dame Jane.

Craig a déclaré qu’elle était « une joie de travailler avec elle et qu’elle nous manquera profondément », Jackson l’a qualifiée de « partie merveilleusement joyeuse et collaborative de mon processus » et Peaky Blinders le leader Murphy a salué un « talent féroce ».

Le mari de Collie, le directeur de la photographie Hubert Taczanowski, qui était également client de Casarotto, est décédé il y a quelques mois.