Le créateur d’Emily in Paris parle de Rome comme prochaine étape d’Emily

Darren Star dans la saison 4 de « Emily in Paris », partie 2 à Rome

Darren Star, le créateur de la série Emily à Parisa expliqué pourquoi le personnage principal de la série, Emily, jouée par Lily Collins, vient à Rome dans la partie 2 de la saison 4.

L’étoile a dit Personnes qu’il « voulait étendre l’empreinte de la série » et « élargir l’univers » dans sa quatrième saison, tout en apparaissant sur le tapis rouge lors de la première de la saison 4 partie 2 à Rome le mardi 10 septembre.

« Mais Rome est aussi pour moi comme l’autre grande ville romantique d’Europe, et c’est un peu le yin et le yang de Paris », explique Star. « Et l’histoire nous a emmenés ici. Vous savez, l’Italie est – tout comme la France – connue pour la mode, le design, le style, d’une manière différente. »

Le showrunner a également déclaré que le personnage principal de Collin ressemblait à Audrey Hepburn dans la seconde moitié de la saison 4.

Ils étaient « définitivement inspirés par [Hepburn] et des références et tout ça », a-t-il partagé, ajoutant : « tout au long du spectacle, et pas seulement en Italie, mais à Megève, [France] dans les Alpes, on fait un clin d’œil à Charade, sa tenue dans Charade. C’était amusant.