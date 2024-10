Le créateur de vidéos virales affichera la « liste des victimes » de Michele Morrow sur une bannière au-dessus de la NC State Fair

Les participants à la NC State Fair de ce week-end se demandent peut-être pourquoi ils voient un avion brandir une banderole leur demandant s’ils figurent sur la «liste à tuer» de la candidate républicaine Michele Morrow.

La bannière fait partie d’une campagne publicitaire de 300 000 $ lancée par les super PAC Americans pour Prosparody afin d’essayer d’empêcher Morrow d’être élu surintendant de l’instruction publique de l’État. La campagne publicitaire consiste à faire connaître les publications antérieures sur les réseaux sociaux dans lesquelles Morrow a écrit à propos de tuer des personnes comme l’ancien président Barack Obama et le président Joe Biden.

« De toutes les choses dingues qu’elle a faites au fil des ans, y compris la marche du 6 janvier.ème et appeler à un coup d’État militaire, appeler à l’exécution de philanthropes et de politiciens est tellement effrayant », a déclaré jeudi Todd Stiefel, le fondateur d’Americans for Prosparody, dans une interview. « C’est ce qui, à mon avis, fait d’elle la moins qualifiée pour ce poste. »

La pièce maîtresse de la campagne est une publicité montrant un tableau avec un « enseignant » hors écran demandant à sa classe : « Hé les enfants, pouvez-vous compter le nombre de personnes sur la liste de personnes à tuer de Michele Morrow ? Stiefel affirme que les voix d’enfants générées artificiellement comptent jusqu’à 13 alors que la publicité montre des images de personnes telles qu’Obama, Biden, le gouverneur Roy Cooper, le milliardaire Bill Gates et le Dr Anthony Fauci.

« Je trouve répréhensible que les partisans de Mo Green (le candidat démocrate) ciblent les enfants avec cette rhétorique haineuse », a déclaré jeudi Sam Hassell, porte-parole de la campagne de Morrow, dans un courrier électronique. « Nous avons vu ce camion circuler dans Raleigh il y a trois jours, appelant spécifiquement les « enfants ». »

Green est l’ancien surintendant des écoles du comté de Guilford, le troisième plus grand district scolaire de l’État, et l’ancien directeur exécutif de la Fondation Z. Smith Reynolds, un groupe qui finance des causes progressistes.

Morrow est une infirmière diplômée, une militante conservatrice, un parent scolarisé à la maison et une ancienne missionnaire chrétienne. Morrow a battu la surintendante sortante Catherine Truitt lors de la primaire du GOP en mars.

Candidats au poste de surintendant des écoles du NC Maurice Green (à gauche) et républicain Michele Morrow (à droite).

Americans for Prosparody passe de Robinson à Morrow

Les Américains pour la prospérité ciblaient le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, le candidat républicain au poste de gouverneur. Le groupe a mis en place une campagne parodique intitulée « Mark Rottenson pour NC» et créé une publicité politique utilisant l’audio et la vidéo générés par l’IA parodiant les commentaires faits par Robinson.

Les sondages montrent que le démocrate Josh Stein a accru son avance sur Robinson depuis la publication d’un rapport préjudiciable de CNN selon lequel Robinson aurait publié une série de messages antisémites, racistes et sexuellement explicites. il y a dix ans sur un site pornographique. Robinson a nié avoir fait ces commentaires.

« La course au poste de gouverneur est pratiquement terminée, nous voulions donc être productifs pour le reste de cette élection », a déclaré Stiefel. «Nous avons ciblé Morrow parce qu’elle est tout aussi déséquilibrée que Robinson. Mais elle est dans une course serrée et elle pourrait gagner.

Des sondages récents donnent à Green une avance de 2 à 3 points sur Morrow.

Morrow a demandé à dédicacer ses messages viraux Bons menteurs vidéo

Le groupe a acheté des publicités numériques et dispose de panneaux d’affichage mobiles traversant Raleigh et Charlotte. Ce week-end, les derniers jours de la NC State Fair 2024, Stiefel a déclaré qu’un avion avec la bannière « Michele’s list » volerait aussi près que possible du parc des expositions.

Un panneau d’affichage mobile ciblant les commentaires passés de la candidate républicaine Michele Morrow sur les réseaux sociaux au sujet du meurtre de personnes telles que Barack Obama est garé à Nash Square à Raleigh. NC, le 24 octobre 2024. Les publicités sont sponsorisées par un super PAC appelé Americans for Prosparody.

Stiefel a également demandé aux Good Liars de filmer une vidéo du duo comique j’essaie d’obtenir un autographe de Morrow ses messages « mort aux traîtres ». Cela comprenait la signature d’un article de 2020 sur Twitter, désormais appelé X, dans lequel Morrow parlait de la télédiffusion de l’exécution d’Obama à la carte.

Le message sur X de Good Liars essayant d’obtenir l’autographe de Morrow est devenu viral. En moins de 24 heures, elle a généré 22 000 reposts, 91 000 likes et 7 millions de vues.

Nous avons demandé à Michele Morrow, candidate au poste de surintendant de l’instruction publique de Caroline du Nord, de dédicacer ses tweets appelant à la mort d’Obama. pic.twitter.com/7z1R2KdXja – Les bons menteurs (@TheGoodLiars) 24 octobre 2024

Morrow a déclaré que ses anciens commentaires avaient été sortis de leur contexte ou faits en plaisantant.

La campagne de Morrow a réussi à faire retirer de YouTube la vidéo « kill list » d’Americans for Prosparody.

« La vidéo sur ce camion mobile a été supprimée de YouTube pour violation des normes communautaires », a déclaré Hassell. « Pourtant, les serviteurs de Mo continuent de promouvoir cette haine auprès de nos enfants. »

Stiefel a déclaré qu’ils faisaient appel de la suppression de la vidéo par YouTube.

« Cela en dit long sur Michele Morrow qu’une liste précise des personnes qu’elle souhaite exécuter soit peut-être trop extrême pour être même diffusée sur les réseaux sociaux », a déclaré Stiefel.