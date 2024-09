Le créateur de TikTok publie une vidéo cryptique la veille de son effondrement et de sa mort à l’arrivée du semi-marathon de Disneyland

Un créateur de TikTok et coureur passionné est décédé après s’être effondré alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée du semi-marathon d’Halloween de Disneyland, dimanche à Anaheim, en Californie, a rapporté KTLA.

Le département de police d’Anaheim a confirmé que Bobby Graves, 35 ans, connu sous son deuxième prénom Caleb, s’est effondré à la fin du semi-marathon.

Les responsables ont décrit avoir vu Graves se tenir la poitrine avant de tomber au sol après avoir terminé la course de 13,1 miles.

Le sergent Matt Sutter du département de police d’Anaheim a déclaré à PEOPLE que Graves avait aucune condition médicale connue avant sa mort inattendue.

UN ENTRAÎNEUR DE BOXE SAMOA DÉCÈDE AU VILLAGE OLYMPIQUE APRÈS AVOIR SUBI UN ARRÊT CARDIAQUE

« La course a commencé à 5 heures du matin, je ne sais pas dans quelle vague de départ il se trouvait, mais il a franchi la ligne d’arrivée vers 7 heures du matin », a déclaré Sutter. dit aux GENS, ajoutant que le chronométrage signifie que Graves a terminé la course en moins de deux heures, « ce qui est un très bon temps ».

La course a eu lieu dimanche matin alors que la Californie du Sud a connu un record, températures à trois chiffres.

« Les pompiers et les sauveteurs étaient sur place », a ajouté M. Sutter. « Les services d’urgence n’auraient pas pu être là plus vite. »

Sutter a déclaré à PEOPLE que les médecins ont travaillé sur Graves pendant une heure, mais sans succès puisqu’il a été déclaré mort à l’hôpital.

BJ THOMPSON DES CHIEFS FAIT UN ARRÊT CARDIAQUE PENDANT UNE RÉUNION D’ÉQUIPE : RAPPORTS

Sutter a ajouté que le bureau du coroner enquête toujours sur la cause de son arrêt cardiaque.

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok un jour avant sa mort, Graves a commenté la chaleur et s’est souvenu s’être évanoui à cause de l’épuisement dû à la chaleur après être sorti pour promener son chien.

« J’ai grandi au Texas, je sais à quoi ressemble la chaleur, mais l’exposition aux UV avec la chaleur en Californie du Sud « C’est une sorte de bête à part entière », explique Graves.

« J’espère vraiment réussir la course. [Sunday] « Bonjour », a déclaré Graves à la fin de la vidéo.

Graves a publié une série de vidéos avant l’événement, offrant un aperçu des coulisses de la course et de sa préparation.

Graves avait plus de 18 000 abonnés sur son compte et partageait souvent ses voyages dans les parcs à thème Disney et Universal, ainsi que des conseils pour les coureurs, ainsi qu’un aperçu de sa routine quotidienne.

BRONNY JAMES FAIT SES DÉBUTS À L’USC QUELQUES MOIS APRÈS UN ARRÊT CARDIAQUE ; LEBRON EST « FIER » DE SON FILS

Selon le profil Facebook de Graves, il est officiellement devenu auteur en juillet, en publiant son premier recueil de poésie intitulé « Love, and other love ».

La famille et les amis ont également confirmé le décès de Graves et lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« C’est avec une grande tristesse que je dois annoncer, au nom de la famille Graves, le décès de Caleb Graves ce matin. Il manquera sûrement à ses proches et à sa famille », a écrit Zane Drury dans un message sur Facebook.

Graves a également terminé les courses complètes de marathon et de semi-marathon de Disney World cette année et en 2023, a rapporté KTLA.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous sommes profondément attristés par cette perte tragique, et nos pensées accompagnent la famille et les proches de Caleb pendant cette période difficile », a déclaré Jessica Good, porte-parole de Disneyland Resort, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à KTLA.

FOX Business a contacté le département de police d’Anaheim et Disneyland pour obtenir des commentaires.