David Simon a également critiqué l’action militaire du pays en Ukraine, ironisant en disant que les forces russes ne « feraient pas beaucoup mieux en envahissant l’ouest de Baltimore ».

Le fil créateur David Simon met en scène deux services de streaming russes.

Dans une publication passionnée sur les réseaux sociaux vendredi, le scénariste-producteur a dit« J’ai été informé que les deux services de streaming russes proposant Le fil dans ce pays ont systématiquement supprimé les scènes et les dialogues indiquant qu’Omar Little est homosexuel.

Omar, le braqueur charismatique joué par le défunt Michael K. Williamsest l’un des personnages les plus indélébiles de la série dramatique de HBO et a été décrit comme ouvertement gay dès son tout premier épisode. Simon a poursuivi : « Sachez, espèce de connards arriérés, qu’Omar Little de Baltimore, dans le Maryland, est sans vergogne gay et, bien que fictif, infiniment plus dur à cuire et tactiquement efficace que tous les conscrits et voyous en liberté conditionnelle que vous avez envoyés dans le hachoir à viande en Ukraine, mais ils ne feraient pas mieux d’envahir l’ouest de Baltimore. »

hbo hbo Michael K. Williams dans le rôle d’Omar Little dans « The Wire » » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/tOYGDFjPHexSxeVH.1Qe0A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/entertainment_weekly_785/c285e8c4b36d23e0061d2a826d0d72da » class= »caas-img »/> HBO Michael K. Williams dans le rôle d’Omar Little dans « The Wire »

En rapport: David Simon rend un émouvant hommage à Tremé collaborateur Anthony Bourdain

Les représentants de Simon n’ont pas immédiatement répondu Divertissement hebdomadairedemande de commentaires supplémentaires.

Ce n’est pas la première fois que les médias russes sont accusés de censurer les contenus LGBTQ. Un radeau de législation anti-LGBTQ promulguée par le président Vladimir Poutine en 2022 a conduit l’année suivante Roskomnadzor, le régulateur des médias du pays, à suggérer des services de streaming supprimer les titres comme Montagne de Brokeback et Appelez-moi par votre nom de leurs bibliothèques.

Pendant le tournage Le filWilliams a embrassé la sexualité de son personnage, même faire pression pour plus de scènes gay. Il a écrit dans ses mémoires achevées à titre posthume que « tout le monde dansait autour » du « problème d’intimité » entre Little et Brandon Wright, le petit ami du personnage, joué par Michael Kevin Darnall. « Il y avait beaucoup de cheveux touchés et de lèvres frottées et des choses comme ça. J’avais l’impression que si nous devions faire ça, nous devrions y aller à fond. Je pense que les réalisateurs avaient peur, et j’ai dit à l’un d’eux : ‘Vous savez. les gays, putain, n’est-ce pas ?' »

Dia Dipasupil/Getty Images David Simon et Michael K. Williams en 2018

En rapport: Voir Michael K. Williams dans Marché noir saison 2, l’un des derniers projets du défunt acteur

Les deux dernières apparitions de Williams à l’écran ont eu lieu à titre posthume, dans les versions 2023. Ruptureun thriller avec John Boyega, et Entouréun western avec Letitia Wright. Simon a créé plusieurs séries acclamées après Le fill’arc de 2008, dont Le diable, Le complot contre l’Amériqueet Cette ville nous appartient.

Lire l’article original sur Divertissement hebdomadaire.