Le créateur de « The Wire » dénonce deux services de streaming russes pour avoir supprimé les références à l’un des personnages gays de la série.

David Simon s’est adressé à X vendredi pour condamner le fait de supprimer des scènes et des dialogues reconnaissant l’homosexualité d’Omar Little. Il n’a pas pris la censure à la légère.

« J’ai été informé que les deux services de streaming russes proposant ‘The Wire’ dans ce pays ont systématiquement supprimé les scènes et les dialogues indiquant qu’Omar Little est homosexuel », a déclaré Simon. a écrit sur X.

Il a poursuivi : « Sachez, espèce de connards arriérés, qu’Omar Little de Baltimore, dans le Maryland, est résolument gay et, bien que fictif, infiniment plus dur à cuire et tactiquement efficace que tous les conscrits et voyous en liberté conditionnelle que vous avez envoyés dans la viande. -broyeur en Ukraine. Non pas qu’ils feraient mieux d’envahir l’ouest de Baltimore. Mais merci d’avoir regardé, je suppose.

Little, joué par feu Michael K. Williams, était l’un des personnages les plus populaires de « The Wire ». La série a été diffusée sur HBO de 2002 à 2008 et est considérée par beaucoup comme l’une des plus grandes émissions de télévision.

Williams a été retrouvé mort dans son appartement en 2021. L’acteur est décédé des suites d’une « intoxication aiguë par les effets combinés du fentanyl, du p-fluorofentanyl, de l’héroïne et de la cocaïne ». Il avait 54 ans.

Au moment de son décès, Simon se souvenait également de Williams et du travail qu’ils avaient accompli ensemble sur « The Wire ».

« Trop vidé en ce moment pour dire tout ce qui devrait être dit », a-t-il écrit. « Michael était un homme bien et un talent rare et au cours de notre voyage ensemble, il méritait toujours les meilleurs mots. Et aujourd’hui, ces mots ne viendront pas.

En Amérique, « The Wire » est disponible en streaming sur Max.