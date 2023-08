La célébrité hollywoodienne de Meghan Markle n’a convergé que brièvement avec son passage sous les projecteurs en tant que membre imminent de la famille royale britannique. Et le créateur de l’émission télévisée « Suits », dans laquelle Markle a joué pendant sept saisons, a déclaré que la famille royale avait donné son avis sur ce que la future duchesse pouvait et ne pouvait pas dire dans l’émission.

« [The royal family] pesé sur certaines choses. Pas beaucoup de choses, d’ailleurs, mais quelques choses que nous voulions faire et que nous ne pouvions pas faire, et c’était un peu irritant », a admis Aaron Korsh, sans nommer d’individus. « Je me souviens que l’une d’entre elles était une ligne de dialogue particulière.

« La famille de ma femme, lorsqu’ils ont un sujet à discuter qui pourrait être sensible, ils utilisent le mot ‘poppycock’. Disons que vous vouliez faire quelque chose que vous saviez que votre mari ne voulait pas faire, mais que vous vouliez au moins en discuter, et en discutant simplement, vous ne lui imposeriez pas ce qu’il disait, vous seriez comme , ‘C’est du pavot.’

« Donc, dans l’épisode, Mike [Patrick J. Adams] et Rachel [Markle] nous allions avoir quelque chose, et en guise de clin d’œil à ma belle-famille, nous allions lui faire dire : « Ma famille dirait poppycock ». Et la famille royale ne voulait pas qu’elle prononce le mot. Ils ne voulaient pas lui mettre le mot « poppycock » dans sa bouche », a révélé Korsh au Hollywood Reporter.

« Je présume parce qu’ils ne voulaient pas que les gens coupent les choses en disant « coq ». Nous avons donc dû le changer en « bulls— » au lieu de « poppycock », et je n’aimais pas ça parce que je le ferais. j’ai dit à ma belle-famille que [poppycock] allait être dans le spectacle. Il y avait peut-être une ou deux autres choses, mais je ne m’en souviens pas. »

Les représentants du palais de Buckingham et de Markle n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Korsh a expliqué qu’il n’était pas au courant de la manière dont la famille avait obtenu les scripts, déclarant : « Je ne sais pas comment ils les ont obtenus. J’étais conscient qu’ils les lisaient parce que j’avais reçu des retours, mais je ne m’en souviens pas. le processus par lequel ils les ont obtenus.

Il ne se souvenait pas non plus de qui lui avait annoncé la mauvaise nouvelle à propos du kibosh sur « poppycock », mais il sait que ce n’était pas Markle.

« Qui que ce soit, ils n’aimaient pas plus avoir à me le dire que j’aimais devoir l’entendre. Mais, écoutez, quand ils l’ont expliqué de cette façon, et je suis presque sûr qu’on m’a expliqué qu’il s’agissait de que [splicing potential], j’avais une certaine sympathie parce que je ne voudrais pas non plus que quelqu’un lui fasse ça. Et le fait est que je ne pensais pas que quiconque le ferait vraiment, mais je ne sais pas non plus. Les gens sont fous », a-t-il ajouté.

Markle a épousé Harry en 2018. Elle a commencé à sortir avec le prince en 2016, alors qu’elle jouait encore dans la série. Korsh a choisi de partager l’influence de la famille royale uniquement parce qu’il pensait qu’Harry en avait déjà parlé dans ses mémoires explosives, « Spare ».

Harry a en fait écrit sur l’impact de sa famille sur la carrière de Markle, écrivant dans le livre : « Meg a emballé sa maison, a abandonné son rôle dans « Suits ». Après sept saisons, un moment difficile pour elle, parce qu’elle aimait cette série, aimait le personnage qu’elle jouait, aimait ses acteurs et son équipe, aimait le Canada.

« D’un autre côté, la vie là-bas était devenue intenable. Surtout sur le plateau. Les scénaristes de la série étaient frustrés, car l’équipe de communication du Palace leur conseillait souvent de changer les lignes de dialogue, ce que ferait son personnage, comment elle agirait. »

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale en 2020, les spéculations concernant le prochain déménagement du prince Harry et de Markle, que ce soit à Hollywood ou hors d’Hollywood, continuent de germer.

Un ancien producteur exécutif de « Suits » a récemment admis qu’il serait difficile de réunir Markle avec le casting de la série.

« Je suppose que ce n’est tout simplement pas possible », a déclaré Gene Klein à TV Line. L’émission a connu une résurgence sur les services de streaming depuis sa disparition en 2019.