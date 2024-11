Le créateur de Silent Witness dit que le diagnostic d’une maladie en phase terminale a été « un choc »

« Je veux dire, les gens gèrent leur mort de différentes manières, et je pense que tout cela est très, très individuel pour chacun de nous. Mais je pense que pendant un petit moment, vous êtes en état de choc – ou c’est moi qui l’ai fait, et j’étais un peu dans un état de choc. un État. »

Le créateur des séries policières de la BBC Silent Witness et New Tricks a parlé publiquement pour la première fois du diagnostic d’une maladie en phase terminale.

Un rare départ des drames policiers s’est produit en 2002 lorsque McCrery a créé le drame de la BBC Born and Bred aux côtés du showrunner de Doctor Who Chris Chibnall. La série télévisée s’est déroulée de 2002 à 2005 et parlait de la vie dans le village fictif d’Ormston dans le Lancashire dans les années 1950.

Une troisième émission policière a suivi lorsqu’il a créé New Tricks en 2005. L’émission, centrée sur trois policiers à la retraite qui ont été enrôlés pour résoudre des affaires non résolues et est devenue un véhicule vedette pour Dennis Waterman, a duré 10 ans.

Après ce succès, il a créé le drame Silent Witness en 1996, qui suit des médecins légistes et des scientifiques enquêtant sur des crimes et tentant d’attraper les responsables. Mettant initialement en vedette Amanda Burton puis Emilia Fox, elle est devenue l’une des émissions les plus durables de la BBC, avec la série 27 plus tôt cette année.

Parlant de son diagnostic, McCrery a déclaré à Saturday Live : « Je pleurais beaucoup, je sanglotais beaucoup. »

En réponse à cela, l’animatrice Nikki Bedi a déclaré : « Vous dites que c’était du passé, mais cela ne fait que trois semaines. »

« Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour m’y habituer », a répondu McCrery.

« Ce n’est pas que j’ai peur de mourir, en fait, ce n’est pas le cas. J’ai de merveilleuses petites-filles et elles me manquent en grandissant. Ce sont les choses qui me manqueront en n’étant pas là que j’aurai le plus de mal à gérer. avec. »

McCrery – qui a également écrit un certain nombre de livres de fiction et de non-fiction, y compris la série de livres Silent Witness – a déclaré que le diagnostic était dans son esprit « tout le temps » et qu’une réaction émotionnelle peut être déclenchée par quelque chose. comme la musique.

« Je n’aime pas pleurer en public, alors j’ai tendance à m’écarter jusqu’à ce que cela sorte de mon système », a-t-il déclaré.

« Et j’espère qu’à mesure que le temps passe et que la prise de conscience devient plus réelle, je me calmerai complètement.

« En fait, j’ai plus peur de pleurer devant mes petites-filles. »

Au cours de l’entretien, McCrery n’a pas précisé la nature de la maladie.

Il a ajouté : « Vous poussez, et vous essayez de faire ceci et cela, mais l’essentiel est que le meilleur pari est d’être avec votre famille. »