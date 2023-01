Le créateur de “Rick et Morty”, Justin Roiland, chargé de batterie

Justin Roiland, la star et co-créateur de la série télévisée d’animation Rick et Morty, a été accusé de crime de violence domestique en lien avec un incident de 2020, Rapports BNC. En plus d’un chef d’accusation de batterie domestique, Roiland a été inculpé par un tribunal du sud de la Californie de faux emprisonnement, selon des documents examinés par NBC.

L’incident s’est produit en janvier 2020, selon des documents judiciaires. Roiland a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation en octobre 2020. Une ordonnance de protection émise à ce moment-là interdit à Roiland de harceler la victime présumée ou de s’approcher à moins de 100 pieds d’elle. Le nom de la victime présumée n’a pas été rendu public, mais elle sortirait avec Roiland au moment de l’incident.

Roiland, 42 ans, aurait a comparu jeudi devant la Cour supérieure du comté d’Orange pour une audience préliminaire. Le tribunal se réunira ensuite le 27 avril.

Roiland est surtout connu pour avoir co-créé Rick et Morty, une comédie très populaire, qui a conclu sa sixième saison en décembre. Ses deux protagonistes titulaires, Rick Sanchez et Morty Smith, sont tous deux exprimés par Roiland. Le spectacle, qui compte deux Emmys parmi ses nombreuses récompenses, devrait se poursuivre dans les années à venir. En 2018, Cartoon Network a commandé 70 nouveaux épisodes du spectacle, dont 39 doivent encore être remplies. Le studio d’animation de Roiland produit également Solar Opposites, que Hulu a récemment renouvelé pour une cinquième saison.

En dehors de la télévision, Roiland s’est aventuré dans le jeu avec son studio Squanch Games. En décembre, il a lancé High on Life pour Xbox et PC, un jeu qui a connu un « succès retentissant ». par Alex Greenberg, responsable du marketing Xbox.

Roiland n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Warner Bros, qui diffuse Rick et Morty sur Adult Swim and Cartoon Network, et Squanch Games n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.