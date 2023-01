Le créateur de “Rick et Morty” attend son procès pour violence domestique contre son ex-petite amie

Justin Roiland, qui a créé la série animée “Rick et Morty” et fournit les voix des deux personnages principaux, attend son procès pour crime de violence domestique contre une ancienne petite amie.

Une plainte pénale obtenue jeudi auprès de l’Associated Press auprès des procureurs du comté d’Orange, en Californie, a accusé Roiland, 42 ans, de blessures corporelles et d’emprisonnement abusif par menace, fraude, violence ou tromperie contre la femme avec qui il vivait à l’époque. La femme n’a pas été identifiée dans les documents judiciaires.

Roiland a plaidé non coupable.

L’incident s’est produit en janvier 2020 et Roiland a été inculpé en mai de cette année-là, mais les accusations sont apparemment passées inaperçues dans les médias jusqu’à ce que NBC News les rapporte jeudi, lorsqu’une audience préliminaire a eu lieu dans l’affaire.

Les e-mails sollicitant des commentaires de l’avocat de Roiland et des représentants de Cartoon Network, qui diffuse “Rick et Morty”, n’ont pas été immédiatement renvoyés. Roiland doit revenir devant le tribunal en avril. Une date de procès n’a pas été fixée.

Roiland et Dan Harmon ont créé la sitcom de science-fiction animée sur un savant fou et son petit-fils, tous deux exprimés par Roiland. Il a été diffusé pendant six saisons sur Cartoon Network dans le cadre de son bloc de programmation nocturne Adult Swim et a été renouvelé pour une septième.