Le créateur de “Rick et Morty” abandonné par Hulu après des accusations d’abus

Hulu est devenue mercredi la deuxième société de télévision à rompre les liens avec le créateur de “Rick and Morty” Justin Roiland après que des accusations de violence domestique contre lui ont été révélées.

“Nous avons mis fin à notre association avec Justin Roiland”, ont déclaré 20th TV Animation et Hulu Originals dans un communiqué.

Roiland a co-créé et fournit des voix pour l’émission animée “Solar Opposites” de la chaîne de diffusion en continu, et est également producteur et acteur de son animation “Koala Man”. Les deux émissions continueront sans lui.

Mardi, la division Adult Swim de Cartoon Network, qui abrite la sitcom animée de science-fiction “Rick et Morty”, a fait la même chose, déclarant dans un bref communiqué qu’ils avaient mis fin à leur association avec Roiland.

Squanch Games, un développeur de jeux vidéo cofondé par Roiland, a déclaré mardi sur Twitter qu’il avait démissionné de la société.

Roiland, 42 ans, a été inculpé dans le comté d’Orange, en Californie, en janvier 2020, de deux chefs de crime de violence domestique contre une ancienne petite amie avec laquelle il vivait. Il a plaidé non coupable et attend son procès.

Les accusations n’ont pas été signalées jusqu’à ce que NBC News publie un article à leur sujet au début du mois.

L’avocat et publiciste de Roiland n’a pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.

Roiland a fourni les voix des deux personnages principaux, un savant fou et son petit-fils, dans “Rick et Morty”. Lui et Dan Harmon ont créé le spectacle qui a duré six saisons et a été renouvelé pour une septième. Adult Swim a déclaré que la série se poursuivrait sans lui, mais n’a pas annoncé qui seront les nouveaux interprètes vocaux.

THE ASSOCIATED PRESS

