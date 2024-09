Le créateur de PUBG affirme que son nouveau jeu en monde ouvert est comme « construire un Holodeck » où les joueurs peuvent « créer l’expérience qu’ils veulent »

Après avoir changé le paysage multijoueur avec le jeu de bataille royale à succès de 2017 Playerunknown’s Battlegrounds, le créateur Brenden Greene s’est concentré sur son prochain projet : un jeu en monde ouvert à l’échelle de la Terre.

Actuellement intitulé Project Artemis, Greene se concentre sur la taille de l’espace qu’il peut créer. Joueur sur PCGreene se demande : « Jusqu’où pouvons-nous aller ? » Il s’avère que c’est plutôt grand. « Cela a fini par devenir à l’échelle de la Terre », poursuit-il, « parce que c’était un beau défi. »

Une tâche ardue pour n’importe quelle équipe de développement, mais Greene a rendu la tâche encore plus difficile en décidant que la création de ce monde était son travail, et le sien seul. « Ce que nous faisons est super risqué, n’est-ce pas ? Et j’ai finalement décidé qu’il valait mieux le faire moi-même. C’était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. » Naturellement, Greene a une équipe qui travaille sur les éléments de survie et d’autres fonctionnalités de gameplay, mais la tâche de concevoir ce monde gigantesque lui appartient entièrement.

Si cela semble assez simple, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas seulement de créer un grand espace ouvert, mais d’un espace qui peut favoriser l’émergence d’idées de gameplay et faciliter tout ce que l’équipe souhaite y mettre. Greene ajoute : « Il s’agit de construire un holodeck, de construire un espace dans lequel vous pouvez créer toutes les expériences que vous souhaitez. »

Il sera intéressant de voir quelle sera l’ampleur de la version finale du projet Artemis. Greene reconnaît que le projet ne sera pas réalisé rapidement et qu’il ne sera pas exempt de défauts. « Ce sera une route semée d’embûches », admet-il. « Mais si vous nous accompagnez dans ce voyage, nous aurons des hauts et des bas, mais ce sera un voyage formidable et nous aurons quelque chose de très spécial à la fin. »

Si vous souhaitez en savoir encore plus, découvrez comment Project Artemis est et n’est pas un MMO de survie.