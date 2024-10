Le créateur de « Personne ne veut ça » répond aux critiques sur les représentations juives

On a l’impression que peu d’émissions cette année ont atteint le niveau que « Nobody Wants This » vient de faire. La comédie romantique a reçu des éloges quasi unanimes de la part des critiques – l’un d’entre eux l’a même appelé « aussi drôle que ‘Quand Harry rencontre Sally' » – et il a obtenu la première place sur la liste des 10 meilleures séries télévisées de Netflix quelques heures après ses débuts. (Cela a également déjà engendré des centaines de mèmes assoiffés d’Adam Brody sur les réseaux sociaux.)

Mais au milieu de l’amour pour la nouvelle série d’Erin Foster, quelques dans le Communauté juive ont soulevé la question de savoir si la série perpétue ou non des stéréotypes problématiques sur les femmes juives.

« Personne ne veut ça » est centré sur une animatrice de podcast agnostique, Joanne (Kristen Bell), qui tombe amoureuse de Noah (Brody, un chef religieux connu dans son temple sous le nom de « rabbin chaud ». Alors que le couple navigue dans leur nouvelle relation, Joanne est d’abord Les parents immigrés russes de Noah – en particulier sa mère – sont réticents à l’accepter, même après qu’elle leur a dit qu’elle était prête à se convertir au judaïsme. Et la belle-sœur de Noah reste très fidèle à son ex juif. qu’elle crie même « pute » à Joanne à l’extérieur d’un bar (cette ex, d’ailleurs, était si désespérée d’épouser Noah qu’elle a trouvé de manière préventive une bague de fiançailles qu’il avait cachée et a commencé à la porter avant sa proposition.)

« Je ne peux pas imaginer qu’un gars qui regarde cette émission dise ensuite : ‘Je veux vraiment sortir avec une fille juive !' » a écrit Jessica Radloff dans Glamour. « Nous donnons l’impression d’être des femmes autoritaires et avides de mariage, qui veulent organiser des dîners et s’aliéner tous ceux qui ne partagent pas ces mêmes rêves. »

Kristen Bell joue avec Adam Brody dans « Personne ne veut ça ». (Stefania Rosini / Netflix)

La série a été inspirée par Foster’s romance réelle : Elle est tombée amoureuse d’un homme juif qui tenait absolument à épouser quelqu’un qui était également juif, alors elle s’est convertie. Cela fait près de cinq ans que Foster a terminé ce processus – elle a suivi un cours de 10 semaines à l’American Jewish University de West Los Angeles – mais en se dirigeant vers la salle des écrivains, elle a déclaré qu’elle s’entourait délibérément de collègues nés juifs. « Je suis juif, mais je n’ai pas grandi juif. C’est une autre chose », a déclaré Foster, 42 ans.

Lors de la tournée de presse précédant la première de « Nobody Wants This », des questions sur la représentation du judaïsme dans la série ont déjà été soulevées. Dans une interview avec le Times – où elle a ensuite été rejointe par son mari, Simon Tikhman – Foster a évoqué son approche de la représentation de la culture à l’écran.

Que pensez-vous des critiques qualifiant certains des personnages juifs de la série de stéréotypés ?

Favoriser: Je pense que nous avons besoin d’histoires juives positives en ce moment. Je pense que c’est intéressant quand les gens se concentrent sur « Oh, c’est un stéréotype du peuple juif », quand vous avez un rabbin comme chef de file. Un jeune rabbin sexy et cool qui fume de l’herbe. C’est l’antithèse de la façon dont les gens perçoivent un rabbin juif, n’est-ce pas ? Si je faisais en sorte que les parents juifs soient deux hippies granola dans une ferme, alors quelqu’un écrirait : « Je n’ai jamais rencontré une personne juive comme celle-là auparavant. Vous ne savez clairement pas comment écrire sur les Juifs, vous ne savez pas ce que vous faites, et cela ne nous représente pas bien. »

Cette série est inspirée de votre relation avec votre mari. A-t-il été difficile pour vous de vous faire accepter dans sa famille juive ?

Favoriser: Dans la vraie vie, les parents de Simon et moi entretenons une excellente relation. Nous l’avons toujours fait et honnêtement, ils n’ont jamais eu de problème avec moi parce que ma conversion au judaïsme était un grand honneur pour eux. Amener quelqu’un à la foi juive était le geste ultime d’une belle-fille ; cela nous a tellement liés.

Mais dans une émission de télévision, il faut avoir des conflits. Il est important que les parents de Noah dans la série soient des immigrants, car la culture des immigrants est très différente de la culture juive américaine. Les parents de Simon ont fui l’Union soviétique parce qu’ils étaient juifs. C’est une expérience très différente de celle de quelqu’un qui a grandi à Los Angeles, sans être exposé au type d’antisémitisme auquel il a été exposé. Cela signifie quelque chose de différent. C’est un sujet beaucoup plus sensible et qui leur tient beaucoup plus à cœur.

C’est pourquoi je ne pense pas que les parents soient autant des stéréotypes. La culture des immigrants peut être très insulaire et avoir peur des étrangers, et ce pour une bonne raison. Je voulais jouer là-dessus, car c’est une couche supplémentaire de différences culturelles entre ces deux personnes.

« Ce que je voulais vraiment faire, c’était jeter un éclairage positif sur la culture juive », a déclaré Foster. (Maison Christina / Los Angeles Times)

Était-il important pour vous que l’acteur qui joue Noah soit réellement juif ?

Je pensais que c’était vraiment important. Nous avons auditionné littéralement tous les acteurs juifs de cette terre.

Je pense que c’est normal d’être ouvert à ce sujet et de préciser clairement que vous recherchez un acteur juif qui joue un rabbin. Et la vérité est que personne ne se sentait bien – même pas proche [but Brody].

Et je pense que c’est ridicule de penser qu’un acteur doit être tout ce qu’il joue. Je crois qu’un homosexuel peut jouer un hétéro. Une personne hétérosexuelle peut jouer un homosexuel. Mais j’avais l’impression que quelqu’un qui n’était pas juif dans le rôle d’un rabbin dans le rôle principal d’une émission qui met en lumière de manière positive la culture juive se sentait mal. Cela ne me convenait pas.

Que pensez-vous de la sortie de « Personne ne veut ça » au milieu d’un climat d’antisémitisme accru ?

Favoriser: Nous ne sommes certainement pas la série pour aborder le climat politique de ce qui se passe actuellement dans le monde. Ce n’est pas ce que les gens viennent voir à notre émission, et il ne serait pas approprié pour moi d’aborder cette question parce que je n’ai pas grandi juif. J’ai un point de vue là-dessus, en tant que personne du monde, mais cela ne devrait pas faire partie du spectacle. Je ne pense pas que ce soit acceptable de parler au nom de tant de gens. Ce que je voulais vraiment faire, c’était jeter un éclairage positif sur la culture juive de mon point de vue – mon expérience positive d’être introduite dans la culture juive, saupoudrée d’un peu de plaisir, [and] des moments pédagogiques sur des choses du judaïsme que j’aime sans que ce soit lourd. Parce que je ne pense pas que les gens veulent ça dans la série.

Comment votre rapport au judaïsme a-t-il changé depuis votre conversion ?

Je me souviens avoir ressenti ce sentiment de panique lorsque j’ai quitté le mikvé. [a ritual bath that occurs at the end of the conversion process]. Je me disais : « Je ne me sens pas encore juif. » Je me suis plongé sous un jacuzzi et j’ai pensé qu’une chose magique était censée se produire, comme « Bibbidi-Bobbidi-Boo ! »

Mais je n’ai rien ressenti et j’avais vraiment peur. « Suis-je vraiment juif ? Je ne me sens pas différent.

Je comprends maintenant, assis ici cinq ans plus tard, on ne se sent pas juif tant qu’on n’est pas juif. Quand je vois de l’antisémitisme, je pense que je suis juif. Je me sens plus juif depuis que je me suis converti en raison de l’expérience vécue, bien plus que d’en apprendre davantage en classe et d’apprendre la date et la signification d’un jour férié. Exister en 2024 avec ce qui se passe dans le monde, ça me fait me sentir juif.