Le créateur de Percy Jackson, Rick Riordan, satisfait de la série Disney+

Cela a été une décennie tumultueuse, mais Rick Riordan est enfin à nouveau sur Percy Jackson et Hollywood. Le créateur de la franchise de livres populaire n’a pas été impressionné par la façon dont Fox a traité ses personnages dans ses deux adaptations cinématographiques des années 2010. Percy Jackson et les Olympiens : le voleur de foudre et 2013 Percy Jackson et les Olympiens : La Mer des Monstres. Mais maintenant, il est beaucoup plus confiant dans le fait que Disney fait ce qu’il faut pour lui et les fans avec la nouvelle série en streaming Disney+ Percy Jackson et les Olympiens.

« Après l’expérience cinématographique, j’ai essentiellement abandonné Hollywood pendant très, très longtemps », a déclaré Riordan. Variété. «Je ne voulais vraiment rien avoir à faire avec l’industrie cinématographique. Pendant de nombreuses années, j’ai dit : « Je ne veux pas m’engager. Je ne veux pas penser à d’autres adaptations. J’ai fini.’ Mais quand il est devenu clair que quelque chose allait se passer avec moi ou sans moi, j’ai eu une longue conversation avec Becky, ma femme. Nous avons dit : « Eh bien, si quelque chose doit arriver, il est probablement préférable de donner une autre chance. »

Le Disney+ la série, qui débute avec deux épisodes le 20 décembre, coûterait autant que Le Mandalorien (jusqu’à 15 millions de dollars par épisode) et a été développé en tandem avec Riordan. L’un des changements les plus importants est que cette fois, Percy et ses amis seront adaptés à leur âge. Les films présentent des jeunes de 20 ans dans le rôle de jeunes adolescents, mais désormais, ce sont de vrais adolescents qui jouent les rôles.

« Maintenant, après avoir suivi le processus de production, je comprends parfaitement pourquoi ils ont fait cela. C’est beaucoup plus facile de travailler avec des acteurs plus âgés », a déclaré Riordan, mais il est content que la série n’ait pas fait cela. « Une fois que vous avez des adolescents plus âgés, la dynamique est complètement différente. Vous perdez tellement de merveille. La magie d’être une élève de niveau intermédiaire ne se présente pas de la même manière. Il y a une qualité adolescente blasée. Riordan pense que la nouvelle approche (il qualifie le nouveau casting de « parfait ») est beaucoup plus conforme à ses intentions avec la série multi-livres et satisfera les fans frustrés par la façon dont les films ont traité l’histoire. Et si la série est un succès, le plan est de continuer et d’adapter autant de livres de Riordan que possible.

« Nous les voulons tous », a déclaré Karey Burke, présidente de Disney’s 20th Television, à Variety. « Malgré l’expérience cinématographique qu’il a eue auparavant, il pense largement à son travail. Il n’en a pas une interprétation rigide. Les autres séries qu’il a créées et qui vivent dans ce monde font toutes partie de notre univers que nous pouvons adapter.

Vous pouvez en lire beaucoup plus sur le monde de Percy Jackson, y compris le casting, l’alchimie entre les protagonistes, et bien plus encore, chez Variety. La pièce m’a certainement rendu plus intéressé par le spectacle. Disney, semble-t-il, le traite avec le respect et l’ampleur de ses émissions Marvel et Lucasfilm. Ce qui en dit long.

