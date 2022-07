Le créateur de “Peaky Blinders” écrit une série dramatique Ferrari pour Apple

La course automobile a toujours offert un drame à brûler – il suffit de demander aux fans de Drive to Survive de Netflix – et maintenant il va y avoir un drame sur la vie de la légende de la course Enzo Ferrari. Steven Knight, créateur de Peaky Blinders et nominé aux Oscars, écrit la série pour Apple TV Plus, basée sur la biographie Ferrari Rex de Luca Dal Monte.

Si vous avez été intrigué par l’aperçu du pilote de course italien devenu magnat de l’automobile Enzo Ferrari dans le film de 2019 Ford contre Ferrari, cette série sera pour vous. Selon le synopsis fourni par Apple, l’émission dépeint Ferrai comme “un homme titanesque, complexe et aux multiples facettes, qui a consacré son génie à la mission de construire la voiture de course la plus rapide de l’histoire”, mais dont la légende comprenait “un sillage de tragédie et de tourments”. le long du chemin.”

L’émission se concentrera sur la période entre 1956 et 1961, lorsque Ferrari était sous le choc de la mort de son fils Dino et du conflit avec son pilote Juan Manuel Fangio, l’obligeant à reconstruire son équipe de course avec cinq jeunes pilotes.

Knight a été nominé aux Oscars pour le drame de 2004 Dirty Pretty Things et a plus récemment créé la série fantastique d’Apple See. Son expérience de la fiction de drames réels comprend Spencer et le prochain SAS: Rogue Heroes. Le réalisateur italien Stefano Sollima prend le volant de la série, après avoir dirigé Sicario : Day of the Soldado, Suburra et Gomorrhe.

Comme cela arrive souvent, la série a un rival dans son rétroviseur: un biopic à longue gestation du réalisateur de Heat et Ali Michael Mann, actuellement prévu pour incarner Adam Driver dans le rôle de l’homme lui-même (après que Christian Bale et Hugh Jackman aient été précédemment annoncé). Si vous êtes fan de Formule 1, recherchez également un prochain film de course mettant en vedette Brad Pitt de Top Gun: le réalisateur de Maverick Joseph Kosinski et le champion de F1 Lewis Hamilton.

On ne sait pas encore qui jouera Ferrari dans la série Apple, alors qu’aucun projet n’a de date de sortie.

