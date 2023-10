Attention : cette histoire contient des spoilers pour Notre drapeau signifie la mort saison 2, épisode 8, « Mermen ».





Notre drapeau signifie la mort a clôturé sa deuxième saison avec un mariage, des funérailles et une fin heureuse pour les capitaines étoilés préférés de tous.





La finale de la saison 2 suit l’équipage de Revenge alors qu’il se bat contre l’ignoble Prince Ricky Banes (Erroll Shand), reprenant le contrôle de la République des Pirates. Cela marque également des retrouvailles émouvantes pour les amants séparés Stede Bonnet (Rhys Darby) et Ed “Blackbeard” Teach (Taika Waititi), qui se sont séparés pour se rendre compte qu’ils ne supportent pas de se dire au revoir.





Mais la victoire contre Banes est durement gagnée : Izzy Hands (Con O’Neill) est blessé lors de l’escarmouche, et il finit par succomber à ses blessures. Râleur perpétuel, Izzy est passée du statut de premier lieutenant tyrannique à celui de coéquipier bien-aimé, devenant ainsi l’un des favoris des fans. (Il est également responsable de l’une des scènes les plus spectaculaires de cette saison : une interprétation émotionnelle de “La Vie En Rose”, livrée en drag.) Ses camarades de bord l’enterrent à terre, marquant sa tombe avec sa jambe de cheval en bois prothétique.





Malgré le sacrifice d’Izzy, ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles pour l’équipe de Revenge : Stede et Ed obtiennent leur fin heureuse tant attendue en s’installant pour diriger une auberge ensemble. Pendant ce temps, leurs amis prennent le Revenge et s’envolent littéralement vers le coucher du soleil, à la recherche de nouvelles aventures sous le commandement du capitaine Frenchie (Joel Fry). C’est une fin soignée (et un changement majeur par rapport au cliffhanger de l’année dernière), et à la diffusion de la finale, Max n’a pas encore annoncé ses plans pour une potentielle troisième saison. Stede et Ed pourraient-ils reprendre la mer – ou est-ce la fin de la vengeance ?





Ici, le créateur de la série, David Jenkins, décompose cette finale douce-amère, de la scène de mort émotionnelle d’O’Neill à la véritable histoire des mariages de pirates.





Stede Bonnet (Rhys Darby) et Blackbeard (Taika Waititi) dans la saison 2 de « Our Flag Means Death ».

Avec l’aimable autorisation de Max / photographié par Nicola Dove





ENTERTAINMENT WEEKLY : Commençons par la mort d’Izzy. Avez-vous toujours prévu de tuer Izzy cette saison ?





DAVID JENKINS : Oui. Cela ressemble à la fin logique de l’arc d’Izzy. Cela me brise le cœur car c’est mon préféré. Ce sont tous mes préférés parce que ce sont tous mes enfants, mais Izzy est très proche et chère à mon cœur. La saison était en quelque sorte construite autour [the idea of]: Quel est le plus beau voyage qu’on puisse lui offrir ? Et quelle est la chose la plus intéressante que nous puissions faire avec Con, qui peut à peu près tout faire ?





Comment Con a-t-il réagi lorsque vous avez présenté le scénario d’Izzy cette saison ?





Je lui ai dit en plein tournage parce que je ne voulais pas qu’il le découvre à la table de lecture, évidemment. Je ne voulais pas non plus que ça coule. Il était adorable à ce sujet. Je l’ai appelé et lui ai dit : « Allons manger un morceau », et il a répondu : « J’aurai besoin de gâteau ! Nous avons dîné, je lui ai fait un câlin et il l’a plutôt bien pris.





Beaucoup de ces personnages ont évolué au cours de deux saisons, mais il semble qu’Izzy ait connu l’une des plus grandes évolutions. Il est passé de si dédaigneux envers les autres à un élément clé de l’équipage. Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé dans son arc ?





Tu sais, je ne m’attendais pas à ce qu’il devienne une sorte de figure paternelle pour Ed. Je pense que nous avons compris cela alors que nous brisions le [final] épisode. Il est dans une position tellement étrange : il est comme un amant abandonné, et puis il est un cadre intermédiaire qui doit travailler pour un patron épouvantable. Il est jeté, puis il revient. Il se développe vraiment et devient un membre de cette famille. Je pense que la plus grande surprise a été à quel point il a été un mentor pour Ed. Ils étaient les deux Barbe Noire. Ils ont tous deux fait de Barbe Noire une réalité.





De quoi vous souvenez-vous le plus du tournage de la scène de la mort d’Izzy ?





C’est l’une des dernières choses que nous avons tournées. À mesure que nous nous rapprochions de plus en plus, je pouvais le voir peser sur Con. C’est dur : c’est quelque chose que nous avons fait tous les deux, et son personnage va mourir. Il prenait cela très au sérieux. Puis, pendant le tournage, je lui ai fait une playlist. J’ai demandé si je pouvais lui mettre de la musique, et je l’ai fait, et nous nous sommes assis là et nous avons regardé Izzy mourir.





Je voulais également poser des questions sur la scène où Ed et Stede se retrouvent sur la plage, se frayant un chemin à travers des hordes de soldats. Comment vouliez-vous aborder cette séquence ?





Nous avons un formidable coordinateur de combats et de cascades, Jacob Tomuri, et [director] Fernando Frias a expliqué comment il voulait le tourner avec [cinematographer] Mike Berlucchi. Avec cette émission, nous faisons essentiellement une émission d’une heure avec un budget et un calendrier d’une demi-heure, nous devons donc vraiment choisir nos plans. Mais l’emplacement était tout simplement irréel. En Nouvelle-Zélande, tout semble incroyable. Nous roulions vers un autre endroit pour explorer le lac où Barbe Noire essaie de devenir pêcheur, et on s’est dit : « Qu’est-ce que c’est ? ce?” C’était cette dune de sable noir géante qui semble s’étendre sur des kilomètres. Nous nous sommes dit : “Oh, nous devons faire quelque chose ici.”





L’épisode se termine finalement par une fin heureuse pour Ed et Stede : ils fondent ensemble une auberge à terre tandis que leurs amis s’embarquent vers de nouvelles aventures. Explique-moi pourquoi tu voulais donner à ces deux-là une fin heureuse.





Avec cette saison qui commence si sombre, je voulais en quelque sorte les récompenser pour le travail qu’ils ont fait et la croissance de leur personnage. Je voulais les laisser dans un endroit où ils vont vraiment essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Je ne pense pas que ce sera nécessairement facile pour eux. Ils sont tous les deux encore immatures. Mais après la mort d’Izzy, nous avons un mariage, et c’est comme si les enfants prenaient la voiture et partaient pendant que les parents regardaient depuis le porche. C’était juste de leur donner quelque chose pour compenser la perte d’Izzy, où aucun d’eux ne va s’enfuir. Ils disent tous les deux qu’ils vont s’engager l’un envers l’autre, et cela leur semble être le meilleur endroit pour les quitter cette saison.





Ça a du sens. Une grande partie de leur histoire tourne autour de la fugue : Stede fuyant sa famille, eux s’enfuyant l’un de l’autre. C’est eux qui décident pas fuir.





Et je ne pense pas que ça va être facile. Je pense que le lendemain de cette scène serait très difficile. Mais ils peuvent essayer.





Vous avez mentionné le mariage entre Lucius et Black Pete. Je sais que les mariages pirates et les partenariats civils font partie de l’histoire. Pourquoi vouliez-vous terminer à ce moment-là ?





Nous savions que nous voulions un matélotage dans la deuxième saison, et assez rapidement nous avons atterri sur Lucius et Black Pete. Il semble qu’ils étaient prêts pour ça. Nous avons inventé une cérémonie et tout, où ils s’appellent amis, et c’était juste amusant de créer notre propre version d’une cérémonie de mariage de pirates. Mais ils avaient bien cette expression de « matelotage ». Il s’agissait d’un processus formel pour les relations entre les membres de l’équipage. Cela semblait très doux de voir qu’ils voulaient faire ce pas ensemble.





La saison dernière s’est terminée sur un cliffhanger, mais cette saison se termine plutôt bien, nouant de nombreux fils lâches. Cela pourrait fonctionner comme une finale de série. Savez-vous si la série aura une saison 3 et réfléchissez-vous déjà à la direction que pourrait prendre cette histoire ?





Je veux dire, nous verrons. Nous verrons s’il est judicieux qu’ils en fassent un troisième. Nous avons beaucoup d’idées pour une troisième saison, et il y a encore beaucoup d’histoires à raconter. Mais si ce n’est pas prévu, je voulais juste laisser Stede et Barbe Noire au bon endroit. Au lieu de les voir se faire punir pour s’être suivis les uns les autres, je voulais voir un moment où ils vont bien. Et ce n’est qu’un instant : je pense qu’une relation va leur demander beaucoup de travail.





Mais c’était un bon endroit pour terminer la deuxième saison. C’était comme un contraste avec la première saison. S’il s’avère que nous n’en faisons plus, je suis à l’aise avec le fait que ce soit un lieu de repos.





Vous laissez la porte ouverte à plus – mais si c’est la fin, vous êtes d’accord avec ça.





Je veux dire, le Revenge est désormais dirigé par Frenchie, et je pense que Frenchie’s Revenge serait un lieu de travail intéressant et un navire intéressant sur lequel monter à bord. Et Ed et Stede, ils sont au début de la trentaine dans leur relation. Émotionnellement, ils vont emménager ensemble et démarrer une entreprise. Je pense qu’il y a une toute autre histoire à raconter sur ce qui se passe lorsque cette relation devient plus mature. Comment faites-vous fonctionner cette relation ? Ce n’est pas seulement un bonheur pour toujours. Il faut y travailler. Et c’est une histoire que j’aimerais voir.





Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.





